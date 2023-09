"BOLJE DA ME DESINGERICA KRSTI PATIKOM, NEGO DA RADIMO KAO STRANCI": Šok izjava pjevačice UŽIVO - "On je savršen"!

Rada Manojlović brani Desingericu - "bolje da me on krsti patikom, nego da kao strani izvođači povraćamo na bini"?!

U novoj epizodi Ami G Showa gostovali su Desingerica i Rada Manojlović, a stav pJevačice prema njemu je mnoge iznenadio. Digla se bura u javnosti oko snimaka "krštenja patikom" na njegovim nastupima.

Rada ne vidi nikakav problem u snimcima koji su zapanjili Srbiju, štaviše, kaže - "bolje da me krsti Desingerica patikom, nego da me iznose sa bine"?!

Desingerica je najprije pokušao da objasni šta radi kada udara ljude patikom po glavi. Pročitajte, pa procijenite da li mu je pošlo za rukom..

"Nije to krštenje, kao vjersko, bajo, to je Desinger krštenje, uvodim vas u svoju muziku da dopre do glave, izrokam i sve izađe i skapiraš koliko je sati - to je to. I druga stvar, Pljugica ne krsti, on je tu kao pomoćnik koji drži sa strane nešto. Ja istjeram đavole, oni nemaju vjere. Istjeram ih ja iz tebe kad te šinem dva-tri puta, sutra mi dođu ljudi i kažu - brate, mnogo mi je bolje", rekao je on. Pogledajte snimak!

"Meni se ne drma kavez, ja ne smišljam fore, kad ide nastup ide ceo taj gas", rekao je on, a onda se nadovezala Rada Manojlović koja je sjedila pored njega.

Radina izjava je mnoge iznenadila - podržala ga je i rekla da je savršen?!

"Bolje da me krsti Desingerica patikom u glavu, nego što strani izvođači simuliraju se*s i vrše nuždu na bini. Sve što je odvratno, bezobrazno i nakaradno, povraćaju na bini, drogirane ih iznose, on je savršen i ništa ne radi loše", rekla je Rada.

Pogledajte Desingericu u emisiji!

POGLEDAJTE DESINGERICU DRUGOJ ULOZI: