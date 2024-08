NAKON MANASTIRA UŽIVA U LUKSUZU: Milan Stanković iznenadio novom objavom, evo gdje se nalazi

Milan Stanković iznenadio je vjerne fanove na društvenim mrežama novom objavom.

Milan Stanković se prije nekoliko godina povukao sa muzičke scene i od tog trenutka se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti, a poznato je da većinu vremena provodi u manastiru. Pjevač već duže vreme mir pronalazi u pravoslavlju, a upravo zato je njegova jedna objava sada privukla veliku pažnju njegovih fanova na društvenim mrežama.

Pjevač je objavio fotografiju sa privatnog bazena i pokazao da uživa u suvom luksuzu, a samo nekoliko sati kasnije podijelio je snimak ispred crkve koja je još u izgradnji.

On je svoj boravak u manastiru iskoristio kako bi izučio tajne crkvene kuhinje, a jedno vrijeme je sam pomagao monaštvu u trpezariji. Godinama unazad kolaju glasine da pjevač planira da se posveti duhovnom životu, a zbog čestih objava iz crkava i manastira svi su smatrali da će da se zamonaši. Ipak to se do sada nije desilo.

Rada Manojlović je nekoliko puta pričala na ovu temu, a jednom prilikom otkrila i zašto ne bi željela da se njen bivši dečko, Milan Stanković zamonaši.

"Potrudiću se da on ne ispuni tu svoju želju. Odlično ga poznajem i bolje od njega znam šta je dobro za njega. Milan mi je objasnio da ljudi iz manastira ne vole kada ja pričam o njemu i svemu tome, ali ja sam medijum između njega i novinara. Voljela bih da Milan nađe kompromis između pjevanja i manastira. U redu je da u manastir ide turistički, na neki odmor, piknik, na desetak dana i da se vrati. Ja hoću da bude po mom, jer neću da idem u manastir da bih ga vidjela. Ne bih mogla da podnesem da Milana izgubim u tom smislu", rekla je Manojlovićeva u emisiji "Estradanje" Milija Čolića i otkrila da je sa Milanom razgovarala o tome "da je dobro što se piše o njemu".