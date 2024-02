"OD VEZE SA MILANOM NAVUKLA SAM STRAH" Rada Manojlović otkrila svoju veliku TAJNU

Rada Manojlović priznala je zbog čega je navukla strah od novinara.

Izvor: Kurir TV

Pjevačica Rada Manojlović već skoro dvije decenije je prisutna na javnoj sceni, a njen privatni život u više navrata bio je meta interesovanja svih medija.

Radine ljubavne priče privukle su veliku pažnju novinara, naročito kada je riječ o romansi sa kolegom Milanom Stankovićem. Pored ljubavi, izuzetne linije, pjevačkog umijeća i uvijek pozitivne energije, asocijacija na pjevačicu je i kašnjenje. Nerijetko nedolaženje u dogovoreno vrijeme Radi mnogi zamijeraju, a ona je sada nakon dugog ćutanja otkrila zbog čega kasni gdje god da krene.

"Imam svoje razloge koji su me odvukli u jednu krajnost. Još od veze sa Milanom navukla sam veliki strah od novinara i fotoreportera da će me sačekati i postaviti neko pitanje koje će me totalno izbaciti iz takta. Zato obično i dolazim u poslednjem trenutku ili malo zakasnim kako bih to izbjegla. U suštini ne kasnim jedino na avion, za sve drugo kasnim", rekla je Rada iskreno za Grand.