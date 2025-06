Turneja sa Draganom Mirković, pa zatvor i optužbe za kriminal: Ova pjevačica nakon sunovrata dobila rak

Ivana Olujić harala je devedesetih muzičkom scenom, predviđali su joj blistavu karijeru, a onda se desilo nešto što joj je preokrenulo život i dovelo je gotovo na rub propasti.

Pevačica Ivana Olujić devedesetih godina bila je muzička zvezda optužena za organizovani kriminal, a na kraju je pravosnažno oslobođena optužbi.

Ona je pred kamerama 2019. godine podelila svoju ispovest o životu u zatvoru od godinu dana.

"Rano sam počela da pevam, išla sam na turneju sa Draganom Mirković, koja je i tada bila izuzetna. Smatrala sam da o životu znam sve, radila sam u Americi i sama sebi ispunila želje, a u jednom trenutku su me uhapsili. Rekli su da sam zloupotrebila svoj položaj", pričala je Ivana i dodala:

"To se desilo 2007. godine, zatekla sam trojicu muškaraca i poveli su me u Beograd. Mislila sam da je greška. Na kraju sam se branila ćutanjem godinu dana, jer sam mislila da bilo šta da kažem može da se zloupotrebi. Firma nije plaćala porez, a ta firma nije bila moja i nisam bila tu zaposlena. Ja nemam ni svoj CD, imala sam novac i zarađivala svako veče pevajući".

Pevačica je tom prilikom priznala kako joj je bilo iza rešetaka.

"Bila sam u prostoriji koja je imala krevet na sprat, gornji krevet je bio natopljen. Nisam dobila peškir, toalet papir, nije bilo tuša. To je najstrašnije što je moja porodica mogla da doživi. Sve sam tragično doživela, ali je prošlo zahvaljujući solidarnosti drugih žena. Nisam bila fizički zlostavljana, ali sam imala strah da li će uleteti neko tu gde smo bili izolovani. Naivno sam ušla u to, nisam prvo osetila rizik. Mene su te žene, koje su bile ubice, poštovale jer sam ih zabavljala i motivisala. Jednom mi je jedna žena rekla da ne diram hranu koju sam joj dala, jer se razbolela u zatvoru, ona je tada bila kao demonizovana, to je nešto strašno", pričala je ona u "Parovima".

"Bila sam u istrazi u pritvoru, zabranjen mi je bio kontakt sa svima osim sa onima s kojima sam bila u ćeliji. To je najvažnije u pritvoru s kim te stave u sobu. Bila sam sa ženom koja je osumnjičena za ratne zločine. To je bilo jako traumatično iskustvo. Njoj su doktori ustanovili akutnu psihozu. Držali su je u specijalnoj bolnici u okviru zatvora. Imala je vrlo ozbiljnu dijagnozu. Nisam mogla spavati mirno. Žene su dosta drugačije nego muškarci. Mi koji smo odgovarali za dela iz privrede, koji smo bili na Specijalnom sudu, to je više fensi priča.. Pored nje u pritvoru sam bila i s profesorkom iz Indeks afere, pomoćnicom ministra. Tu nije bilo nekih fizičkih obračuna. Bili smo jako često u medijima, pa smo s te strane imali privilegiju. Mediji su nas čuvali. Udarila sam jednom prilikom prst na nozi i odmah sam davala izjavu da me niko nije napao, jako se vodilo računa. S te strane nisam imala problem. Problem je bila ta zatvorenost i kad čoveku onemogućiš slobodu to ostavlja posledice zauvek. Od 2007. godine do 2008. sam bila u pritvoru. Ja i dan-danas imam osećaj kao da je to bilo juče. Ceo život znaš da nisi slobodan, da si samo jedno zrno u pesku i da možeš nastradati jako lako", ispričala je ona i dodala:

"Jednog dana ću napisati knjigu o tome šta sam proživela u pritvoru. Mene su tog dana, kad je ona pravila haos, prebacili u drugu ćeliju, ja sam njeno ludilo posmatrala. Rekla mi je "majku ti je**m, videćeš ti". U jednom momentu ulaze komandiri sa pendrecima da je prebace u zatvorsku bolnicu, a ona im kaže "nemojte me, molim vas". Totalno je promenila boju glasa. Ona je pucala čoveku u glavu, za to je bila osuđena, ali ja mislim da se ona tamo dokazivala. Sada je na slobodi."

Nakon problema - rak

Ivana je svojevremeno progovorila o zdravstvenim problemima.

"Operisala sam žučnu kesu, sada sam dobro. Posle pritvora me napalo sve, od depresije do svega i svačega. Ja sam nakon izlaska iz pritvora dobila šlog, ali tranzitni, nisam imala posledice. To nije sve što me je zadesilo. Na kraju suđenja sam dobila rak, ali mi je otkriven u ranoj fazi, tako da sam s te strane imala sreće. Žučna kesa mi je pukla u Urgentnom centru. I tad sam imala sreće, lekari su odmah reagovali. Ja sam dobar čovek, zato me i Bog čuva."