Kao klada leži tokom odnosa, njeni fetiši su bolesni: Svi maštaju o njima, a kažu da su očajni u krevetu

Pola planete ih doživljava kao najveće frajere i zavodnice, mnogi bi željeli da provedu makar samo jednu noć s njima, a oni kojima se ta želja ispunila otkrili su nevjerovatne tajne.

I dok ih mnogi gledaju s divljenjem, ispred njihovog imena uvijek su epiteti poput "najveći šmeker", "holivudski zavodnik", "ljepotica o kojoj svi maštaju"... oni kojima se pružila priliki da s njima provedu makar jednu noć, javno su istupili i otkrili kakve su slavne dive i frajeri zaista kada se svijetla ugase.

Možda su njihove riječi istinite, a možda je samo povrijeđena sujeta, ipak nikome nije sigurno prijatno da neke od ovih stvari pročita o sebi, još manje ako ih vidi cio svijet. Postavite se u tu situaciju i zamislite šta se dešava kada neko od vaših bivših partnera progovori za neki časopis pa vam "pišiju" epitet lošeg ljubavnika…

Nik Karter, bivši član grupe Backstreet Boys, nema riječi hvale za popularnu glumicu i starletu, Paris Hilton: "Jako je uštogljena i često se napijala i drogirala prije nego što bismo završili u krevetu. Stekao sam utisak da ona uopšte ne voli s*ks“, izjavio je Nik u jednom intervjuu.

Enrike Iglesijas poznat je po tome što ga majka priroda baš i nije obdarila, ali i da jeste, Ana Kurnjikova je izjavila da to svakako ne bi moglo promijeniti činjenicu da je on loš ljubavnik.

Slavna glumica, Anđelina Džoli, koja je bezbroj puta nazivana jednom od najs*ksipilnijih glumica svih vremena, po tvrdnjama svog bivšeg supruga Bilija Boba Tortona, u krevetu je "i više nego dosadna". Anđelina Džoli je priznala da voli da pije krv svojih ljubavnika. Prvi put je to uradila nakon što je imala prvi s*ks.

"Počela sam da imam odnose sa svojim dečkom i s*ks i emocije jednostavno više nisu bili dovoljno. Nisam više bila djevojčica. U momentu sam željela da mu budem još bliža i zgrabila sam nož i posjekla ga. I on je posjekao mene. Imali smo nekakvu razmjenu, bili smo prekriveni krvlju, moje srce je tuklo", izjavila je ranije.

Pojedinosti o poznatom reperu 50 cent otkrila je erotska go-go igračica koja kaže da nakon što su se samo mazili neko vrijeme, morala je da ga pita: "Hoćemo li to da uradimo ili ćemo samo da razgovaramo cijelu noć?".

Još jedno nevjerovatno iznenađenje je i Čarli Šin. Iako je glumac poznat po razvratnom i bludnom životu, to uopšte ne mora da bude garancija da je on dobar ljubavnik. Njegova bivša supruga, Deniz Ričards tvrdi da je dok su bili u braku bio vrlo sebičan ljubavnik - "Bilo mu je bitno samo da zadovolji sebe. I često je insistirao da gledamo po*no filmove prije i za vrijeme s*ksa, iako sam mu sto puta rekla da mi to smeta, ali njega nije bilo briga", rekla je Deniz u jednom intervjuu.

Najvećeg frajera Holivuda, Kolina Farela takođe bije glas da je nula u krevetu. Njegove ljubavnice na jednu noć, izjavila je kako je lažirala orgazam iz pristojnosti. Kolin je toliko loš ljubavnik da je posle desetominutnog s*ksa odmah zaspao.

