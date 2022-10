ZASLUŽIO SI DA TE BLATE, 4 GODINE TRPIM NASILJE! Kija Kockar žestoko isprozivala Slobu - žestok i direktan udarac! FOTO

Kija Kockar žestoko isprozivala fanove Slobe Radanovića, ali nije poštedjela ni njega.

Nakon što je u emisiji "Premijera vikend specijal" otvoreno govorila o udaji i želji da se ostvari u ulozi majke, Kija Kockar obratila se bivšem mužu, pjevaču Slobodanu Radanoviću, preko Tvitera. Kija je poslala Slobi poruku zbog toga što je njegovi fanovi, kako navodi, maltretiraju, pa je sve pojasnila i označila pjevača u svojoj objavi.

"Da li neko blizak ili nepoznata osoba, ali četiri godine me na socijalnim mrežama maltretiraju (a uživo mogu da popuše k*rac) fanovi Slobe Radanovića, kome definitivno ništa nisam učinila, niti nekom u njegovoj porodici... Dok je obratno bilo drugačije", pisala je Kija, pa dodala:

"Lično sam mu rekla šta sam imala, imate i knjigu. Gospodin "zauvijek ću biti tu za nju" Sloba neka se pozabavi svojim fanovima. A to da li Bobo tebe blate - zaslužio si, ja nisam. Pomiri se sa tim. Srećno u životu, odoh sad na rođendan.

Kija je nakon svoje objave za Pink.rs otkrila da više nije mogla da trpi sajber nasilje.

"Pukao mi je film, ne mogu više da trpim sajber nasilje! Četiri godine trpim, maltretira me ko sve ne, samo zato što sam bila njegova žena! Četiri godine ni zbog čega trpim sajber nasilje! Ja nisam vreća za udaranje bilo kome zato što sam javna ličnost, neka to svima bude jasno! Neka prestanu ljudi da me j*bu u zdrav mozak samo što sam javna ličnost, ja to ne moram da trpim, čovjek sam od krvi i mesa. Ovo sajber nasilje je moglo i može biti spriječeno od strane dotičnog, ali nikada nije bio vitez na bijelom konju, možda je bio nešto drugo", kaže Kija, koja je prilično sigurna da Sloba neće stati u njenu zaštitu.

"Nismo blokirani Sloba i ja na Tviteru, ali ćemo biti, očigledno. Prvi put u životu sam ga tagovala za tako nešto, jer mi je stvarno muka. Gospodin koji će 'uvijek biti tu za mene', sjećamo se njegovih govora i obećanja, u kakvom god da smo odnosu... Ne očekujem njegovu reakciju, kao što nisam očekivala ni prije. Ovo je bio moj izduvni ventil, da kažem svima šta mi se dešava i lakše se osjećam otkad sam to naglas rekla. Dugo sam ćutala o ovome, ja ne znam ko stoji iza tih profila. To je desetak profila, to znači da jedna, eventualno dvije osobe stoje iza toga. Ti ljudi su opterećeni i njim i mnome, ali očito najviše mnome."