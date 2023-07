PRVO JE HTELA DA ME POLJUBI, A ONDA ME GAĐALA ČIZMOM: Sloba otkrio šta je doživeo na jednom nastupu, spomenuo i Kiju!

Sloba Radanović koji leto provodi radno, otkrio i šta misli o negativnim komentarima koje dobija na društvenim mrežama

Izvor: YouTube/screenshot/Paparazzo Lov // DNK

Pevač Sloba Radanović skoro celo leto će provesti radeći u klubovima u Crnoj Gori, koje iz večeri u veče pune i njegove koleginice, što ga "iskreno raduje".

"Super su mi pesme mojih koleginica. Drago mi je kada vidim da su im nastupi krcati, meni je srce puno. Daju sve od sebe, ne pevaju na plejbek, ne skidaju se... Danas mi je drug pokazivao neke snimke gde se kolege polivaju na bini, zgranuo sam se", rekao je Sloba i otkrio da li je doživeo neku neprijatnost na nastupu.

"Nije bilo flaša ili čaša, ali u Kotoru su me gađali čizmom. Devojka je htela da me poljubi u usta na nastupu, a ja sam se izmakao. Ona je izula svoju čizmu i gađala me".

Radanović je aktivan na društvenim mrežama, gde mu pojedini šalju poruke "da morališe, a prvi je varao ženu".

Radanović je aktivan na društvenim mrežama, gde mu pojedini šalju poruke "da morališe, a prvi je varao ženu".

"Oni se uvek dodaknu toga da ja morališem, a prevario sam ženu. Pa dobro, nije to baš tako kako oni predstavljaju. Uvek gledaju da nekako njihov greh izgleda manje u odnosu na to moje, a ja sam se za svoje grehove pokajao. Iz korena sam se promenio i možda je to jedini moj greh koji sam imao u životu", rekao je Radanović za emisiju "Ekskluzivno" i dotakao se negativnih komentara koje dobija na društvenim mrežama:

"Ne dotiču me negativni komentari, ljudi koji pišu loše o meni ne mogu da me iznerviraju i da utiču na moje raspoloženje".

