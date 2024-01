HEFNEROVA UDOVICA ISPRIČALA NAJPRLJAVIJE TAJNE IZ PLEJBOJ VILE: Svako veče ORGIJE, a zbog njegovih FETIŠA IMALA PLIKOVE!

Kristal Hefner, posljednja zvanična supruga "Plejboj" mogula Hjua Hefnera, iznijela je šta se dešavalo iza zatvorenih vrata čuvene vile.

Izvor: Profimedia

Sedam godina nakon smrti Hjua Hefnera, njegova udovica, Plejbojeva zečica Kristal Hefner (37) koja je bila šezdeset godina mlađa od njega, otvoreno priča o odnosu sa preminulim suprugom. Ova manekenka bila je u braku s osnivačem Plejboja od 2012. godine do njegove smrti u 91. godini 2017. godine.

Kristal Hefner je napisala memoare, "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", koji će "svjetlost dana" ugledati 23. januara, a uoči njihovog objavljivanja, otkrila je neke neočekivane detalje. Iznenađujuće ili ne, priznala je da zapravo nikada nije bila "zaljubljena" Hefnera. Tada 21-godišnja Kristal pozvana je da ostane u Plejbojevoj vili u oktobru 2008. godine, a s Hefnerom je uplovila u vezu nekoliko mjeseci kasnije.

"Tada sam mislila da sam na vrhu. Vau, ako samo volim sve što on voli i radim sve stvari koje on želi da radim, onda sam ja favorit. I bila sam, ali sam se izgubila u procesu", ističe Kristal.

Hefner ju je zaprosio na Božić 2010, a njoj se ideja braka nikada nije pretjerano svidjela. Ona i slavni Hefner, nakon nekoliko trzavica u vezi, konačno su se vjenčali 31. decembra 2012, a ona mu je postala treća supruga. "Sve se isprva čini kao svijet uspjeha i fantazije, ali svi moraju da spavaju s oasamdesetogodišnjakom. Sve ima svoju cijenu", tvrdi Kristal. Bivša Plejbojeva zečica takođe je otkrila koliko je život u vili bio restriktivan za nju i ostale zečice. Dodala je da bi svakoj od svojih “djevojaka” davao džeparac, a ponekad bi im određivao neka pravila, ali i branio određene stvari.

"Naš lak za nokte je morao da bude neutralne boje, zabranio je francuski manikir" dodala je. Nadalje, sjetila se i slučaja kada bi joj Hefner prigovarao kada bi joj iz korjena počela da se nazire njena prirodna smeđa kosa. "Morala sam da se blajham, a često bi mi izgorelo tjeme i imala bih plikove", požalila se.

Morala je da poštuje policijski čas i da u 18.00 uvijek bude kod kuće, kako bi zajedno večerali (to je uvijek bila pileća supa sa krekerima i krem sirom) i gledali omiljene filmove. Potom bi se, kada padne veče, očekivalo da učestvuje u orgijama po kojima je Hefner bio poznat. "Bilo je sramotno. Ne znam koliko je ljudi bilo u našoj spavaćoj sobi, ali - mnogo. Bilo je to prilično loše. Bilo je kao: 'Oh, sad je tvoj red'. Niko nije želio da bude tamo, ali mislim da je u Hefnervoj glavi bilo uvjerenje da je on i dalje u svojim 40-im, a takve noći, ljudi oko njega, vila, sve to je samo učvrstilo njegovu ideju. Mislio je: "Još uvijek sam u igri", priča Kristal.

Ona je otkrila da su postojali i čuveni "Sunday Fundays" kada bi 200 mladih žena dolazilo u Plejboj vilu. Hefner je uzeo toliko Vijagre da je izgubio sluh na jednom uhu (poznati neželjeni efekat lijeka). "Uvjiek je govorio da bi radije bio gluv, a da može da spava sa ženama. Čudno", prokomentarisala je ova 37-godišnjakinja.

Otkrila je da je jednom imala "razgovor s Hefom", a on joj je naglasio da "priča samo dobre stvari o njemu kad ga ne bude". "Održavala sam to obećanje posljednjih pet godina. Nakon što sam prošla kroz mnogo terapija i liječenja, shvatila sam da moram biti iskrena u pogledu vremena provedenog tamo. Knjiga govori o iscjeljenju od toksične okoline", zaključuje Kristal koja je sreću u ljubai pronašla u novoj vezi.