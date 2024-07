STUDIRALA 2 FAKULTETA I PILA LITAR I PO VOTKE DNEVNO: Glumica priznala - Honorar ode na piće i orkestar

Danica Maksimović je jednom prilikom govorila o svojoj najvećoj pobjedi.

Glumica Danica Maksimović, koja i dan danas plijeni ljepotom i osmijehom kao i na početku karijere, u jednom intervjuu je otkrila da je imala ozbiljnih problema sa alkoholom, te objasnila kako se izborila i izašla iz kandži poroka.

"Pobjeda najveća je to što sam pobijedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar, prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a to je, rijetko ko to uspije, u bilo kom poroku", rekla je Maksimovićeva i otkrila koliko je borba trajala:

"Negdje oko osam mjeseci, kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana i sve je prošlo u redu. Ja sam samo htjela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ja to ustanove, ja to ništa, da se ja nešto polivam. Ja sve znam da ja imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se ja izborila i evo 30 godina sam ja svoj na svome, na suvo", rekla je Danica i dodala: "Ja sam bila sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš, za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo treba malo da se pređe crta. E sad, kad si na ivici provalije, onda se osvijestiš".

Na pitanje voditeljke koliko je bila oštra ivica te provalije, Danica je odgovorila: "Bila je litar i po votke dnevno".

"Ozbiljno, sa orkestrom ulazim u Stupicu, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije, i onda shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter .I moraš da imaš nekog uz sebe, nekog najiskrenijeg prijatelja, koji će da ti kaže stop, ovo ne može više ovako. To je jako važno ", rekla je u emisiji "Sve u svemu" na TV Prva.

Danica je u jednom intervjuu otkrila i da se za glumu školovala u tajnosti, bez znanja roditelja, kao i da ima diplome dva fakulteta.

Osim Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu uporedo je studirala Pravni fakultet - "Moji roditelji nisu znali da sam upisala Akademiju, ja sam to krila. Išla sam paralelno na Pravni fakultet i donosila na uvid ocu indeks Pravnog. I oni mene vide na ekranu i kažu: 'Je l' ovo naša Danica? Ma nije, ma jeste...', ispričala je glumica jednom prilikom u emisiji "Ekskluziv".

