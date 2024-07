"PRESTANITE DA MI ŠALJETE EKSPLICITNE SNIMKE!" Žena za kasting odlepila jer svi žele da budu deo hit serije

Žena zadužena za odabir glumaca za hit seriju "Bridgerton" je na rubu nerava, zbog snimaka koji joj neprestano stižu.

Serija "Bridgerton" je inače poznata po prizorima golotinje, koji su od prve sezone bili tema brojnih rasprava na mrežama. Keli Valentin Hendri, koja je odgovorna za odabir glumaca u globalno popularnoj seriji, otkrila je, da joj fanovi u mejlovima koje niko nije tražio, šalju audicije za seriju, koja se temelji na istorijskim, ljubavnim romanima autorke Džulije Kvin

Kako je otkrila u novijoj epizodi podkasta "Should I Delete That?" njena pošta je zakrčena porukama koje redovno dobija od fanova, i na koje otpada čak devedeset posto njene dolazne pošte.

"To je deo svakodnevice... dobijam gotovo neverovatne videe, koje nisam tražila. Skoro da se radi o se**u. Nije to pravi se**, ali poprilično su napadne te stvari koje dođu do mene. Slike ne prikazuju golotinju, ali, nisu ni daleko od toga. To je zapravo, na neki način pomalo i tužno", komentarisala je, i dodala da mnogi fanovi trenutno ciljaju na ulogu Sofi Beket u koju je u knjigama Džulije Kvin zaljubljen Benedikt Bridžerton (Luk Tompson), brat Dafne, Entonija i Kolina, protagonista prve tri sezona serije, piše The Hollywood Reporter.

Iako još nije potvrđeno čija će ljubavna priča biti fokus četvrte sezone, neki fanovi verovatno pretpostavljaju da bi to mogla biti upravo Benediktova, budući da je Benediktova knjiga - "Džentlmenska ponuda" (An Offer from a Gentleman) zapravo prethodila Kolinovoj - "Gospodin Bridgerton" (Romancing Mister Bridgerton).

"Bridgerton" je inače poznat po vrućim ljubavnim scenama, koje su od prve sezone bile tema brojnih internetskih rasprava. O svojim scenama tog karaktera progovorila je i irska glumica Nikola Kouhlan, koja u seriji igra Penelope Federington i njen alter ego, autorku trač pamfleta gospođicu Vistldaun.

"Ja sam lično zatražila da se ubace određene izjave i momenti. Ima i jedna scena u kojoj sam poprilično razgolićena pred kamerom, a to je bila moja ideja, moj izbor.Osećala sam se kao da svima koji vode rasprave o mom telu poručujem 'j*bite se', bilo je to neverovatno osnažujuće. U tom sam se trenutku oseća lepom i pomislila: 'Kad mi bude osamdeset, želim se setiti ovoga i prisetiti koliko sam j*beno se**i izgledala", rekla je Kouglan.