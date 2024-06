STANIJA PROGOVORILA O GUBITKU BEBE: Zamjerila sam mu, išao je na to da mi napravi dijete bez mog znanja!

Stanija Dobrojević otkrila detalje iz veze sa Asminom Durdžićem

Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Starleta i bivša rijaliti učesnica Stanija Dobrojević, gostovala je u jednoj emisiji u kojoj je govorila o vezi sa Asminom Durdžićem, s kojim je raskinula nakon što je učesnica Elite izjavila da je udata za njega, da bi potom obnovila vezu.

Stanija je otkrila i da je zatrudnjela sa njim, a onda, nažalost i izgubila bebu. "Kada je ovo sve krenulo, svuda sam ga blokirala, nisam željela da ga vidim, nisam ga vidjela dva mjeseca. Bila sam spremna da ga vratim nazad, neka se meni smije ko god hoće, to je moje nešto, ja sam tamo dobila hladan tuš. On se dva mjeseca borio za mene, onda smo sjeli i porazgovarali. Ja nisam bila emotivno dobro. Sam početak u Majamiju je bio prelijep, kao da smo bili na sedmom nebu. Mogu da kažem da je on prema meni divan. Ja sam puštala vrijeme, on je prema meni sve bolji i bolji, mislila sam da ako glumi, da će da pokaže vrijeme...Mi super funkcionišemo. Ja kada sam imala najgore nervne slomove, on me nikada nije uvrijedio i nikada mi nije uzvratio. Imao je razumijevanja zbog svega ovoga što mi se desilo", rekla je Stanija i otkrila da je i dalje van sebe zbog gubitka bebe.

Izvor: Instagram/bet_men_007/printscreen

"Uh, to je teška tema, to ne bih ni komentarisala, s obzirom da je to moja želja. On je odmah išao na to, ja sam to zamjerila, jer sam mislila da treba da prođe neko vrijeme. Kada mi se desilo, mislila sam: "Okej, biće sve okej" i onda mi se desio spontani. Zamjerila sam što se desilo bez mog znanja, što nismo pričali o tome, a kada se to desilo, bila sam srećna zbog toga i onda se desio spontani i posle par dana kreće sve ovo. To su životni udarci i nosiš se sa svim tim", rekla je Stanija u Premijeri.