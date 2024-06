OMILJENI DJEČIJI GLUMAC POKAZAO SINA KOG JE DROGIRAO SA 3: Bio je blam od čovJeka kog se rođeno dIJete stidelo, a danas?

Slavni glumac kog smo obožavali u "Terminatoru" konačno je iza sebe ostavio sve ono loše.

Izvor: Profimedia

Slavni glumac Edvard Furlong svjetsku slavu je stekao ulogom u filmu "Terminator", a uprkos tome što su mu svi predviđali blistavu budućnost, sudbina je imala druge planove.

Edvard danas ima 46 godina, i čini se da je daleko od ostvarenja sna sjajne glumačke karijere kakvu su mu naslućivali. Ipak, čini se da je konačno svoj život doveo u red koliko-toliko nakon godina i godina mučenja sa bolestima zavisnosti.

Tako je nedavno okačio fotografiju i sa sinom Itanom ne skrivajući ponos zbog jedinca koji je završio školu sa svim počastima i brojnim osvojenim medaljama.

Poruke podrške su se zaređale, i čini se da mu je javnost makar na kratko zaboravila skandale kojima je uništio ugled.

Nažalost, jedan od razloga što se njegova karijera nije kretala uzlaznom putanjom je bila i teška porodična situacija u kojoj se našao koja ga je odvela i do problema sa zakonom. Zbog više nego problematičnih odnosa između roditelja, starateljstvo nad njim pripalo je njegovoj tetki i polubratu sa majčine strane.

Međutim, ni to nije bilo sve. Sa samo 16, smuvao se sa učiteljicom Džeklin Domak koja je od njega bila dvostruko starija, što je dovelo do velike svađe sa starateljima i toga da Furlong sa 16 godina na sudu izdejstvuje emancipaciju, odnosno nezavisnost od porodice iako je malolJetan.

Zaprosio je Džeklin, koja je već radila kao njegov menadžer, ali su česte svađe i obračuni doveli do raskida 1998. godine. Ona ga je kasnije tužila, tvrdeći da joj duguje novac, ali i da je bio fizički nasilan prema njoj.

Ipak, uprkos problemima, njegova popularnost bila je na vrhuncu, snimao je spotove i filmove, zarađivao brdo novca... sve do 2000. kada karijera kreće nizbrdo najviše zbog toga što je već tada debelo zagazio "u flašu", a posegnuo je i za narkoticima.

Trebalo je da igra Džona Konora i u "Terminatoru 3", ali je zbog njegovog ponašanja uloga dodIJeljena Niku Stalu bez mnogo objašnjavanja.

Uhapšen je 2004, pošto je mrtav pijan napravio incident u jednoj prodavnici delikatesa u Kentakiju. Razbio je akvarijum sa jastozima i počeo da ih baca po radnji, i vikao kako će ih tako "osloboditi".

Igrao je Vranu u četvrtom dIJelu te franšize, pojavio se u par scena u filmu "Green hornet", ali već su mediji više pisali o skandalima nego o ulogama.

"Od 20. do 26. godine bio sam na teškim drogama. Heroinu i kokainu. Bilo je jezivo. I dan-danas ne mogu da shvatim šta me je tome privuklo, jer je to veoma usamljen život. Stalno negdJe žuriš, ideš na žurke, i drogiraš se kad god stigneš. Ponekad se probudim okupan znojem jer sanjam da sam ponovo na kokainu", rekao je on u jednom intervjuu.

Zavisnost je uništila i njegov privatni život. Vjenčao se sa glumicom Rejčel Niland 2006. i odmah su dobili sina, ali je Rejčel tri godine kasnije pred sudom optužila Furlonga da je njihovo dijete izložio drogama.

Test urađen na trogodišnjaku pokazao je da je pozitivan na kokain. Zabranjen mu je prilazak bivšoj ženi i dobio je uslovnu kaznu od tri godine. U martu 2013, osuđen je na šest mjeseci zatvora pošto je fizički nasrnuo na Moniku Kinu, svoju bivšu djevojku. Ponuđeno mu je da, umjesto zatvorske kazne, ode na rehabilitaciju od droge, ali je radije odabrao zatvor.

Narednih godina izbjegavao je medije u širokom luku, a svoj život konačno je vratio na pravi kolosjek. Međutim, nedavno je svoje pratioce na mrežama obradovao još jednom promjenom kada se rešio "podsjetnika" na sve loše što mu se desilo i što je uradio. Glumac je naime uradio nove zube, s obzirom da su njegovi bili u stravičnom stanju nakon godina i godina zavisnosti od meta.

Izvor: Instagram/edwardfurlongofficial

Edvard tvrdi i da je već četiri godine trijezan, a kako kaže, "u mladosti nije imao mnogo ljudi koji su istinski brinuli o njemu". Objasnio je da je počeo sa travom, alkoholom i pečurkama, pre nego što je u dvadesetim godinama uveo kokain i heroin. "Kada sam bio napušen, imao sam strava druženje sa drugim ljudima. Samo sam pio i zabavljao se. Odjednom sam se osjetio kao da nisam sam i nekako sam se uklopio. Tako je počelo", dodao je on. Danas ipak nikome ne savetuje da krene tim putem.

Izvor: Instagram/edwardfurlongofficial

"Najhrabrija stvar koju sam uradio je da se ne drogiram", rekao je sada glumac koji danas ima fantastičan odnos sa svojim sinom. "Ljudi me definitivno više vole kada sam trijezan i normalan. Sviđa mi se koliko je moj život jednostavan i lijep ovih dana. Probudim se i ne brinem da li ću ići u zatvor", zaključio je pokazavši nove implante, a sada konačno mirno spava i jer više nije "blam otac" svom sinu.