VALJAO SE PO SNIJEGU, A TOLIKO BIO NADROGIRAN I PIJAN DA NIJE PRIMIJETIO DA GA NEMA - borio se sa jezivim demonima

Džejms Gandolfini preminuo je 2013. godine, a ostao je zapamćen po ulozi Tonija Soprana koja mu je zapravo obeležila život.

Izvor: Profimedia

Život američkog glumca Džejmsa Gandolfinija definitivno je obilježila uloga mafijaškog bosa Tonija Soprana za koju je bio i višestruko nagrađivan i hvaljen

No dok mu je glumačka karijera blistala i nagrade mu dolazile u ruke, Džejms je gotovo sve do svoje smrti 2013. godine, vodio borbe o kojima su tek rijetki znali. Njegova zavisnost od teških droga i alkohola baš u vrijeme snimanja "Sopranovih" bila je toliko jaka da su se vodeći ljudi HBO-a bojali da će im umrijeti na setu, usred snimanja, a što je i objavljeno u knjizi Džejmsa Endrua Milera "Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers", koja je objavljena osam godina nakon Džejmsove smrti.

Njegovi demoni pojavili su se čim je počeo da glumi Tonija, dakle prije 25 godina, zbog čega je na samom setu bilo puno problema za koje javnost nije znala.

"Brinuli smo se za Džejmsov život sve vrijeme snimanja", rekao je Džef Bevkes, koji je bio na čelu HBO-a od 1995. do 2002. godine. "Morali smo da zaustavljamo produkciju u nekoliko navrata zbog kokaina koji je konzumirao", priznao je.

Tako je ispalo da su Tonijevi problemi na ekranu nerijetko bili jednaki onima koje je Džejms imao u stvarnom životu.

"Džejms je u nekoliko navrata htio da napusti seriju jer je shvatao koliko je to štetno po njegovo zdravlje. Kako bi potpuno shvatio lik Tonija, morao je da zagrebe u svoju najtamniju stranu", zaključio je autor knjige.

Džejms je u jednom kasnijih intervjua opisao kako je sa zavisnostima počeo da se bori kada je imao samo 18 godina, a bio je čak i uhapšen zbog konzumacije droga.

Na dodjeli Zlatnih globusa 2005. godine došlo je do incidenta gdje je trebao da uruči nagradu kolegi, ali niko nije mogao da ga pronađe prije izlaska na scenu. Potraga je okončana nakon nekog vremena kada su ga uhvatili kako pravi anđele u snegu, kog nije bilo, na parkiralištu ispred dvorane u kojoj je dodela bila održana.

"Bio je toliko pod uticajem svega da nije ni primijetio da snega uopšte nema", otkriveno je u spomenutoj knjizi.

Nakon toga kolege iz serije shvatile su da je prešao svaku granicu i odlučile da intervenišu u njegovom stanu u Njuorku, u kom je živio sa porodicom. No on za to nije htio ni da čuje, odbio je pomoć i naljutio se na sve. Tada je čak rekao i producentima da mu slobodno daju otkaz i onda je pobjegao iz stana.

Džejms je iznenada preminuo u dobu od 51 godine, u Rimu 19. juna 2013. godine odakle je trebao da otputuje na Siciliju kako bi primio nagradu na Taormina Film Festivalu. Nakon što je sa porodicom proveo dan u razgledanju grada u kojem su tada vladale visoke temperature, Džejmsa je bez svijesti na podu kupatila hotela uveče pronašao njegov tada 14-godišnji sin Majkl. On je potom nazvao recepciju, a radnici hotela hitnu pomoć, ali 20 minuta nakon dolaska u bolnicu bio je proglašen mrtvim, a obdukcija je pokazala kako je preminuo od posljedica srčanog udara.

Koliko su ga cijenili kao glumca vidjelo se nakon što se pročula vijest o njegovoj smrti, pa je tadašnji guverner Kris Kristi naredio svim državnim zgradama Nju Džerzija da istaknu zastave na pola koplja u čast Džejmsu i to kada je njegovo tijelo vraćeno u Sjedinjene Države, a dan nakon što je preminuo, legendarni muzičar Brus Springstin i "E Street Band", posvetili su mu izvedbu sa svog albuma "Born to Run".

Džejmsovo tijelo kući je vraćeno 23. juna, a tri dana kasnije su svetla na brodvajskim pozorištima, u kojima je takođe glumio, bila prigušena njemu u čast. Posljednji ispraćaj održan je 27. juna u katedrali svetog Ivana u njujorškom Morningsajd Hajtsu.

Što se njegovog ljubavnog života tiče, Džejms se 1999. godine vjenčao sa producentkinjom Marsi Vudarski i s njom dobio sina Majkla, no razveli su se 2002. godine, a šest godina kasnije pred oltar je odveo Deboru Lin koja je rodila kćer Lilianu.