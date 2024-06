NEPOZNATI ČOVJEK UPAO U ELITU! Uznemiravao učesnike, reagovala policija: Sumnja se da je njegov prijatelj

Na imanje u Šimanovcima upao je nepoznati čovek zbog čega je hitno alarmirana policija.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/Printscreen

U rijaliti program Elita koji se snima na luksuznom imanju u Šimanovcima upao je nepoznati čovjek sa megafonom koji je uznemirio stanare "Bijele kuće". Produkcija ga je odmah prijavila policiji zbog remećenja javnog reda i mira i za njim se intenzivno traga.

Ovim povodom se hitno oglasila produkcija, a sumnja se da je čovek s megafonom zapravo prijatelj učesnika Ivana Marinkovića.

Miljana Kulić zaplakala je dok je iznosila mišljenje o ocu svog djeteta Ivanu Marinkoviću tokom nominacija u "Eliti". Miljana Kulić nije štedjela riječi za svog bivšeg partnera s kojim ima sina.

"Što se tiče Ivana, zaljubila sam se u njega i to je bila moja prva trudnoća. Bio je bolji dok je pio, imao je više empatije, sad je skot. Mislila sam da će biti dobar otac, nije mi palo na pamet da ću doživeti takve riječi od njega. Igra na kartu žrtve, izlazi sa nulom odavde. Sve je uradio namjerno i smišljeno. Neću mu dati nikada više u životu da vidi Željka, sem ukoliko on to ne bude htio kada poraste. Povređuje mi dijete vidi ga jedan dan, pa godinu dana ne", zaključila je Miljana.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Miljana Kulić je najgora majka na svijetu. Sve za Željka je laž. To je jedina žena, koja nema starateljstvo nad djetetom. Potrudiću se da u nekom trenutku Željko bude kod mene jer mislim da uz porodicu Kulić ne može da odrasta. Vidio sam da Miljana ne može da brine o djetetu jer je alkoholičar", odgovorio je Ivan.

Izvor: YouTube/Zadruga Official