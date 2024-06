"OTAC ME ŠIŠAO NA ĆELAVO ZBOG KECA" Sandra Afrika kroz suze o tati koji ju je napustio: Prevario me za pare

Sandra Afrika otkrila detaljo o bolnom djetinjstvu i ocu koji ju je napustio i nikada joj se više nije javio.

Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika rođena 1. aprila 1988. u Beogradu. Karijeru je započela kao plesačica Mileta Kitića. Tokom tog perioda, mediji su isticali njene atribute, pa je odlučila da se oproba kao solista. Godine 2007. izdala je prvu pjesmu "Afrika", po kojoj je dobila sadašnji nadimak.

Sada je prvi put u jednom podkastu otvorila dušu i progovorila o djetinjstvu, ali i odnosu sa ocem, koji je bio narušen.Pjevačica se na samom početku prisetila kako je sa majkom funkcionisala:

"Ja sam mogla sve kod moje mame, samo sam morala da joj kažem gdje sam i sa kim, a na primjer otac, kada dobijem keca u školi, bukvalno me je šišao na ćelavo" rekla je na ivici suza Sandra Afrika.

Sandra se osvrnula i na odnos sa Miletom Kitićem, kod kojeg je radila kao igračica, i otkrila da je u momentu kada ga je pitala za pomoć, on promijenio broj telefona: "Mi smo zvali Mileta Kitića i pitali ga da nas usmjeri i da pozove Marinu i da kaže bilo šta. Rekao mi je da ga pozovem posle vikenda i u nedelju, ne da se nije javio, nego je promijenio broj telefona".

Na pitanje da li se viđa sa ocem, pjevačica je kroz suze rekla: "Nisam ga vidjela godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoljetstvo", rekla je ona, pa dodala:

"Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htjela da mu pomognem, iako on nije htio ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. On jeste bio u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu trebale pare za to".

Pored muzičke karijere Sandra je počela da se bavi i izgradnjom stanova u Šapcu. Zgrade niču, stanovi se uspješno prodaju, zbog čega se njen konto neprestano uvećava. Afrika je zaradila 3,7 miliona eura jer s menadžerom i bivšim dečkom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom gradi pametne zgrade.