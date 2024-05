"ZVONIM NA VRATA, OTVARA MI GOLA ŽENA!" Sandra Afrika uhvatila Volkova u prevari, devojku svi znate

Sandra Afrika otkrila je kako je uhvatila bivšeg u prevari.

Izvor: Instagram/vovavolkov3/Pink tv /printscreen

Sandra Afrika je svoj privatan život oduvek držala daleko od očiju javnosti, ali je dobro poznata njena veza Vladimirom Volkovim, sa kojim se nekoliko puta mirila i opet raskidala.

Pevačica je sada otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa, te otkrila da je fudbaler bio i sa nekim njenim drugaricama, jedna od njih je, navodno i prema pisanjima pojedinih medija, bila pevačica Ivana Nikolić. Sandra nikada nije potvrdila da ju je Volkov varao sa koleginicom, a sada je u emisiji "Amidži šou" ispričala kako ga je ulovila "na delu".

"Došla sam na vrata, pozvonila sam, mislim nisam se najavila, očigledno je trebalo. Ništa nisam načula... Dotična je otvorila vrata, nije imala ništa na sebi, javna je ličnost, ali nije bitno... Pohvalila se da me je ona kao pustila, da on nije hteo. Reko: 'Hvala, lutko, samo da ja prođem, da popričam sa svojim partnerom' i to je to", započela je Sandra.

"Nisam ja fazon udaraca, seli smo i lepo smo razgovarali. Dotična je bila negde tamo u dnevnoj sobi, ja sam u spavaćoj rekla: 'Sedi', ona je lupala na vrata. Rekla sam: 'Sačekaj sekund i čekaj na red da završim šta imam!'", govorila je kroz smeh.