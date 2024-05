OD BESKUĆNICE DO MILIJARDERKE! Životna priča Džej Lo: Udala se 4 puta, svijet bruji o razvodu od Afleka

Dženifer Lopez počela je karijeru veoma mlada, a njen privatni i poslovni život punili su naslovne strane.

Izvor: Instagram/ jlo

Dženifer Lopez, poznatija i kao Džej Lo, rođena je 24. jula 1969. godine u Bronksu, predgrađu Njujorka.

Danas je jedna od najuticajnih figura u svijetu zabave, a proslavila se kao pjevačica, glumica, plesačica, ali i uspješna poslovna žena. Njena čitava karijera, ali i privatan život oduvijek su pod budnim okom javnosti, te se mediji širom svijeta utrkuju za bilo kakvu informaciju.

U posljednjih nekoliko mjeseci nagađa se da joj je brak sa glumcem Benom Aflekom na "klimavim nogama", dok se ni jedno ni drugo još uvijek nisu izjasnili na ovu temu. Ipak, vratimo se na početak.

Dženifer Lopez odrasla je u porodičnom domaćinstvu portorikanskog porijekla. Potiče iz "obične" radne porodice - njena majka bila je učiteljica, dok joj se otac bavio rečunovodstvom. Djetinjstvo je provela u malom stanu i u ne baš zavidnoj finansijskoj situaciji. Oduvijek je bila vezana za svoju majku Lupe, što je često isticala.

Od malih nogu je gajila ljubav prema plesu, dok je sa pet godina krenula na časove, što je postavilo i temelje za njenu buduću karijeru.

"Mislim da sam se u ples zaljubila još dok sam bila u stomaku. Sećam se da sam uvijek želela da naučim više i da budem bolja i bolja", rekla je ona.

Nakon završetka srednje škole upisala je fakultet, koji je ubrzo i napustila zbog uspona u industriji zabave, što je pokvarilo njen odnos sa majkom. Ona je željela da Dženifer nastavi školovanje i upiše koledž, što je bilo u suprotnosti sa pjevačicinim planovima. Kada je krenula putem slave, podrška roditelja je izostala.

"Dogodio se da me je odluka da izaberem svoj san skupo koštala. Jedno vrijeme sam živela gotovo kao beskućnik. Spavala sam na kauču u plesnom studiju, ali trud se isplatio. U početku nije bilo lako, nisam imala puno novca, ali sam vjerovala u sebe", rekla je.

Prvi značajan posao dobila je kao plesačica u popularnom TV šouu "In living color". Zatim je uplovila u svijet glume i ostalo je istorija...

Nakon filmske uloge u filmu "Selena" iz 1997. godine Dženifer Lopez otvorila je sebi vrata Holivuda. Tada je imala 24 godine i bila je nominovana za Zlatni globus.

Svoj prvi i debitantski album izdala je 1999. godine. Nosi naziv "On the 6" i na njemu su se našli veliki hitovi poput "If you had my love", "Waiting for tonight" i mnogi drugi.

Njena muzika kombinuje elemene popa, latino i R&B zvuka, kao i dens muzike. Nakon prvog albuma Dženifer je nastavila istim ritmom.

Igrala se sa zvucima i žanrovima, dok osjećaj za hitove nije gubila. Munjevitom brzinom i sigurnim koracima osigurala je poziciju jedne od natraženijih i najpoznatijih pjevačica svijeta.

Svoj put opisala je u pjesmi "Jenny from the block" u kojem je isticala da je slava nije promijenila. Dženifer je stasala u uspješnu pjevačicu, dok i danas svi bruje o toples kadrovima i maženju sa Benom Aflekom na jahti:

Dženifer Lopez vrijedno radi, nastupa i snima i danas. Pojavila se i na Superboulu, na kojem je udružila plesne snage sa Šakirom, dok svi dobro pamte izvedbu numere "Let's get loud" na svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Dženifer Lopez Izvor: YouTube/Jennifer Lopez

Pored muzike, Lopezova je ostvarila uspjehe i u filmskoj industriji. Zaigrala je u popularim flmovima popt "The Wedding Planner", "Maid in Manhattan", "Hustlers" i mnogim drugim.

U jeku slave osnovala je i svoj brend garderove, liniju parfema i producentsku kuću. Takođe, poznata je i po humanitarnom radu.

Privatni život planetarno popularne pjevačice oduvijek je bio na meti medijskog interesovanja. Udala se četiri puta, dok samo iz braka sa kolegom Markom Entonijem ima djecu - blizance.

Trenutno je u ljubavi sa glumcem Benom Aflekom, sa kojim se nedavno vjenčala. Dženifer i Aflek obnovili su ljubav nakon dvije decenije i na "ludi kamen" stali 2022. godine. Planirali su da vjenčanje ostane tajno i van očiju javnosti, ali su snimci i slike procurili u medije, što je Lopezovu posebno iznerviralo.

U posljednje vreme se priča da je njihov odnos na "klimavim nogama", kao i da su pred razvodom, ali se ni jedo ni drugo na ovu temu nisu oglasili.

Ovako je bilo na svadbi:

Njih dvoje pomirili su se nakon njenog raskida vjeridbe sa bejzbol igračem, Aleksom Rodrigezom koji je Lopezovu prevario.

Izvor: Profimedia/Everett Collection/Jason Mendez

Dženifer je prvi put u brak je uplovila 1997. sa konobarom sa Kube, ali su se nakon nepunih godinu dana razišli. Ubrzo je upovila u ljubavnu vezu sa reperom Paf Dedijem, sa kojim raskida nakon dvije godine, zbog njegove prevare. Pjevačica potom ulazi u brak sa plesačem Krisom Džadom. I ovaj brak je bio jako kratkog daha, a okončao se nakon svega par mjeseci.

Konačno, udala se za muzičara Marka Entonija. Par je dobio i bliznace Maksa i Emu, a važili su za skladan par bez problema. Ipak, 2011. objavili su da se rastaju, ali su ostali u prijateljskim odnosima zbog svoje djece.

Izvor: Malcolm Taylor Collecti / Everett / Profimedia

Nakon razvoda od Entonija uplovila je u nekoliko loših veza, da bi sreću na kraju ponovo pronašla pored Bena Afleka.