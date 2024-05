KRIO OD ŽENE DA DUGUJE 500.000 EVRA! Pozajmljivao novac od zelenaša, samo jednu pjesmu platio 35.000 evra!

Boban Rajović otkrio da je na početku karijere pozajmljivao novac

Pjevač Boban Rajović je otkrio da je na samom početku karijere pozajmljivao novac od više ljude, a među njima su bili i zelenaši. Boban je istakao da za dugove nije smio da kaže ženi, jer nije želio da se sjekira, kao i da i danas sreće ljude kojima je morao da vraća novac uz kamatu.

"Pozajmljivao sam od raznih ljudi, ali hvala Bogu, vratio sam sve to. Išao sam na rizik i koštalo me mnogo više od drugih. Srećem te ljude danas i ne zamjeram im, njihovo je njihovo, a moje je moje. Sad kad slušam intervjue nekih likova koji kao imaju težak život, mislim se: ‘baš im je bilo teško’. Najteže je to što nećeš da kažeš svojoj užoj porodici da ne bi njih sekirao. Dosta stvari u vezi sa finansijama sam krio od njih, da sam im rekao verovatno bih naišao na negodovanja. Ja sam verovao u sebe i išao sam glavom kroz zid", rekao je Rajović i otkrio koliko je novca potrošio za svoj najveći hit.

"Pjesma ‘Usne boje vina’ koštala je 35.000 evra, u tom periodu je sve bilo drugačije nego danas. U tom periodu se stvarno tako pogodilo. Nije Marina Tucaković uzela sve te pare, nego cio tim. Neko je pravio cio album za te pare, a mene je toliko koštala jedna pjesma. Posle sedam godina sam imao ozbiljan dug iza sebe koji se mjeri nekom cifrom od pola miliona evra. Sve je to trebalo nadoknaditi“, rekao je Rajović.