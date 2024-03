"DOVEŠĆU EVROVIZIJU U CRNU GORU"! Rajović samouvjereno poručuje da je najbolji kandidat, a ovog kolegu želi za autora!

Folk pjevač Boban Rajović tvrdi da će on biti taj koji će dovesti Evropu u Crnu Goru, ako mu pružimo priliku da predstavlja našu zemlju na "Pjesmi Evrovizije".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Naime, poznati folker komentarisao je ovogodišnju predstavnicu Srbije Teyu Doru i pompu koja se podigla oko nje zbog toga što je na nacionalnom izboru pobijedila Anđelu Ignjatović Breskvicu, koja je sve vrijeme slovila za favorita.

Zatim se osvrnuo na to da on ima uslove da bude predstavnik tri države, te izrazio želju da to bude Crna Gora iz koje vodi porijeklo.

,,Ja sam neko ko je rođen u Danskoj, živi u Beogradu, Beograd najviše volim, znači može bilo ko da se ljuti, ali to je moj omiljeni grad. Živim u Srbiji, ali porijeklom sam iz Crne Gore. Tako da imam pravo da predstavljam sve tri te zemlje" rekao je Rajović, pa istakao:

,,Samim tim što Crna Gora nikada nije pobijedila na "Evrosongu", ja bih volio da ja budem prvi koji će ispred Crne Gore pobijediti, čisto da budem prvi u nečemu".

On je izrazio nadu da će Crnogorci shvatiti njegove kvalitete i ponuditi mu ovako nešto.

,,Valjda će prepoznati Bobana Rajovića i reći - konačno da dovedemo Evropu u Crnu Goru. Ja im garantujem da ću, ako ih ja budem predstavljao, dovesti Evropu u Podgoricu, samo ćemo morati da napravimo neki novi objekat, arenu, jer kad Boban Rajović bude nastupao na "Evrosongu" cijela Evropa će doći u Crnu Goru i ja ću pobijediti" samouvjereno je poručio Boban, a onda otkrio i ko bi mu radio pobjedničku pjesmu:

Izvor: RTS / Printscreen

,,Ko je na našim prostorima najcjenjeniji na "Evrosongu" - to je moj dragi Željko Joksimović! Zamislite da mi on napravi jednu pjesmu u etno fazonu i da je ja prenesem na Evropu sa svojom energijom, to bi bio pun pogodak".

Pjevač se osvrnuo i na trenutno goruću temu u Srbiji i podelu javnosti oko ovogodišnje pobjednice Teya Dore i drugoplasirane

Izvor: Printscreen /RTS

,,To pitanje sam čekao. Sada će mi se mnogi nasmijati, jer ja nijesam imao vremena da to veče pratim ta dešavanja, ali sam poslije vidio da je to najaktuelnija tema. Nekako ta Breskvica, ta mlada, talentovana djevojka, nekako više nju poznajem, nego pobjednicu koja će predstavljati Srbiju. Iz tog razloga više poklanjam pažnju Breskvici. Moram priznati da mi se zaista ta pjesma od Breskvice svidjela, možda zato mi je ona jedina koja se izdvaja, iako nijesam, kažem, to ispratio. Nijesam znao za njene vokalne kvalitete, koje je tu pokazala, zaista zna da pjeva. Imala je nekih pehova unazad, pobijedila je neke ljude koji su bili njeni pobornici, to što nije odnijela pobjedu ne treba apsolutno da je demorališe, nego treba jednostavno da nastavi svojim putem, jer stvarno dobro pjeva. Pobjednici želim da ponovi uspjeh Marije Šerifović, to je mnogo teško, ali eto ako se desi bićemo svi srećni i zadovoljni" zaključio je Rajović.