BOJANA RADILA I U VLADI! Nije bila samo voditeljka, tri godine je obavljala ovu funkciju u ministarstvu

Bojana Janković nije bila samo voditeljka, tri godine je radila u ministarstvu i bila je veoma obrazovana.

Izvor: Facebook/Bojana Jankovic

Nekadašnja voditeljka emisije "Siti" Bojana Janković, pronađena je mrtva 19. aprila u stanu u Beogradu. Hitna pomoć je, nezvanično konstatovala smrt, nakon čega je Više javno tužilaštvo naložilo obdukciju. Ovim povodom se oglasila porodica i potvrdila tužnu vijest, a brojne kolege i prijatelji se bolnim riječima opraštaju od nje.

Voditeljka je preminula u 47. godini. Nakon emisije "Siti" povukla se s malih ekrana, a svojevremeno se i vraćala svojoj prvoj ljubavi televiziji, ovako je govorila o svom poslu.

"Povratak novinarstvu, mojoj ljubavi na prvom mjestu, pa tek onda profesiji, nije slučajno. To je posledica ogromne želje da radim ono što me najviše ispunjava, što me čini srećnom i profesionalno mi predstavlja izazov", rekla je tada Bojana, pa otkrila koliko je ženi teško da se dokaže na medijskom nebu:

"Težinu određuje način na koji želiš da se dokažeš. Ukoliko ti je važno da se samo pojaviš, to danas možeš učiniti lako, na bezbroj načina. Svako danas može da skrene pažnju na sebe. Ukoliko izabereš drugi put koji podrazumeva znanje, upornost i pristojnost, logično da je teže. Mediji danas traže jeftinu i brzu atrakciju, ali uvijek na kraju opstaju i ostaju prave vrijednosti i kvalitet. Biti žena je teško gdje god se nalazili, u Srbiji ili bilo gdje na svijetu. Predrasude su veće, a samim tim se nameće i veća potreba za dokazivanjem".

Bojana je tri godine radila kao savjetnik za evropske integracije u Ministarstvu energetike, zaštite životne sredine i prostornog planiranja, a tada je otkrila kako su političari gledali na nju kao voditeljku: "Kao i na sve druge koji rade u Vladi. Ono što svakoga od nas može da izdvoji jeste odnos ka poslu koji treba da bude na najvišem mogućem nivou, a ja smatram da sam upravo tako radila svoj posao".

Bojan je govorila i o svom obrazovanju: "Prvo sam završila specijalističke studije iz ove oblasti na Fakultetu političkih nauka, a zatim master".

Bojana je bila 15 godina u braku sa članom "Beogradskog sindikata" Ognjenom Jankovićem.