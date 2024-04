"KADA SI IZGUBILA NEVINOST?" Zanijemili zbog Jovaninog odgovora, evo i koliko često vodi ljubav s biznismenom

Jovana Jeremić jednom prilikom otkrila je kada je izgubila nevinost, ali i koliko puta na dan vodi ljubav s izabranikom Draganom.

Voditeljka Jovana Jeremić ne krije da uživa u ljubavi s 14 godina starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji ima lanac svojih pekara. Nedavno je otkrila i da joj zida vilu kao i kako će se ista zvati.

Jovana je jednom prilikom istakla da već polovinu vremena provodi u Draganovoj kući, a zatim otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

"Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vjetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla", izjavila je Jovana.

Gostujući u emisiji kod Ognjena Amidžića, Jovana je odgovorila i na pitanje - "Kada si izgubila nevinost?", nakon čega su svi zanijemieli u studiju.

"Izgubila sam nevinost sa 23 i po godine. Majke mi moje. Moraš da shvatiš, ja nikada ne lažem na televiziji, izgubila sam nevinost, neću sada kao svi da me bude sramota, pitaj me Ognjene, pitaj me to pitanje, nemam čega se stidim, sa 23 i po, za druge je zezanje, ja sam tog dečka najviše voljela, veliki pozdrav za njega, bio je veliki gospodin, kralj, pozdrav za njega", rekla je Jovana koja je uživo u programu pokazala gaće.