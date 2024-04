"ŠTA JE MISLIO, ON JE DEDA ZA MELINU" Voditeljka raspalila po Harisu Džinoviću - Treba hvala da joj kaže!

Jovana Jeremić ispričala i kakvo je iskustvo imala sa pevačem

Voditeljka Jovana Jeremić pre nekoliko dana je u Jutarnjem programu Pink televizije komentarisala razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića, a sada su na red došli i Melina i Haris Džinović.

Pevač je tokom proteklih nedelja otkrivao detalje njihovog odnosa, rekao da "prevareni muž poslednji sazna", ali i zvao policiju kada je Melina došla u vilu na Senjaku. Jeremićeva je sada rekla da "nije iznenađena što su se rastali" i zamerila pevaču iznošenje "prljavog veša".

"Šta je tu iznenađujuće? Šta je Haris mislio? On je deda za Melinu. Ništa nije iznenađujuće, što se foliramo? Čovek je 30 godina stariji od nje. On je deda, a ona izgleda kao avion", rekla je Jovana i nastavila:

"Trebalo je da sam da slobodu Melini. Sam. Da dođe i kaže: 'Ženo, hvala ti. Dvoje divne dece imamo. Proveli smo jedan predivan deo života zajedno, ali ti si mlada. Ja sam deda. Ne mogu ni u se**u da ti pariram, nigde ne mogu da ti pariram, evo ti tvoja sloboda. Hoću da ostanemo prijatelji, nedeljom dođi da pijemo kafu, da se družimo sa decom, biću ti večni prijatelj. Ti si mlada, zaslužuješ da imaš još puno dobrog, kvalitetnog se**a, izlazaka, provoda, ne mogu to više da ti priuštim, ja sam mator čovek. Ali u meni ćeš uvek imati dobrog prijatelja i da, kad god te povrede, čak i oni drugi muškarci koji dolaze posle mene, u meni ćeš imati sigurnu luku'. Tada bi bio frajer, a ne da sada pljuje Melinu. Potpuno je normalno što ga je ostavila. Ne pravdam samo način na koji je uradila. Trebalo je prvo da se razvede. Ja sam jedna od retkih koja ju je branila u javnosti, zato što je to normalno. Što da se foliramo?".

Voditeljka je prokomentarisala i to što je Haris u više navrata gostovao na televizijama i pričao o krahu njihovog braka:

"Razumem da je Haris povređen, varala ga je, shvatam, ali to se ne radi tako. Mora da se izdigne iz cele situacije. Ni meni nije uvek bilo lepo u životu, ali sam uvek bila gospođetina".

Jeremićeva tvrdi da Džinović nije preboleo Melinu, iako je rekao da jeste, a zatim je otkrila da je sa njim imala neprijatnu situaciju:

"Ma nije preboleo Melinu, ne može on to, nikada on neće preboleti, jer ima jako razvijen ego. Haris Džinović je vrlo sujetan čovek. Imala sam priliku da jednom prilikom sarađujemo, sujetan je i misli da je najpametniji, a nije. Želeo je u tom intervjuu mene da spusti, da se on nametne, da je važnija faca od mene, ali ja mu to nisam dozvolila. Tako sa mnom ne može. Možemo da pričamo kao jednaki, a ne da mi neko glumi baju, a inteligencijom, zvanjem i obrazovanjem ne može da mi parira. Nikome to ne dozvoljavam, pa ni njemu. Nije moj senzibilitet. Ne volim takve muškarce, on je krut, zadrti tip Balkanca. Uz dužno poštovanje. Želim mu sve najbolje, ali takav je utisak je ostavio na mene".

Melina je nakon pevačevog gostovanja u kojem je otkrio da su spavali u odvojenim sobama, te da su se sastajali samo zbog intimnih odnosa, došla u njegovu vilu na Senjaku i posvađala se sa njim do te mere da je Haris zvao organe reda kako bi je izbacio.

Voditeljka smatra da se Džinović sada trudi da napravi još veći haos kako bi unovčio razvod.

"Melini je zvao policiju. A zašto? Evo šta radi. On pravi rijaliti od sopstvenog života da bi profitirao na nesreći koja ga je zadesila. Neko od prijatelja ga je to posavetovao, ali mu oni nisu prijatelji. Marketinški, za njegovu karijeru to je dobar potez. Sada pravi haos sa Melinom da bi sebi povećao cenu na nastupima i on će uspeti u tome".