UŽIVO U PROGRAMU POKAZALA GAĆE! Cijela Srbija saznala kakav veš Jovana Jeremić voli da nosi

Voditeljka Jovana Jeremić ne libi se da se u studiju skine u donji veš i ostane samo u zelenim štiklama dok je masiraju.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Jovana Jeremić ne prestaje da iznenađuje gledaoce svojim stajlinzima u "Jutarnjem programu", pa se tako jedno njeno izdanje i sada prepričava.

U toku "Novog vikend jutra", koje vodi Jovana Jeremić, jednom prilikom njene gošće bili se žene koje se brinu kako estetskoj, tako i unutrašnjoj ljepoti, pa su pokazale koliko je nega bitan faktor u održavanju tela i zdravlja. Tokom ovog tretmana, jedan prizor skrenuo je pažnju sa masaže i bacio akcenat na Jovanino tjielo.

Izvor: Novo jutro / youtube

Jovana nije obraćala pažnju na minijaturni peškirić koji se u jednom momentu pomjerio, pa otkrio više nego što je bilo potrebno, te je cijela nacija imala priliku da vidi i Jovanin donji veš, koji je bio crne boje.

Izvor: Novo jutro / youtube

"Mene svi pitaju na čemu sam? Neki misle da sam na alkoholu, neki na nedozvoljenim supstancama, a ja kažem da sam na struju. Ajde sada da objasnimo ljudima šta ćemo da radimo", rekla je Jovana tada.

"Danas ćemo da ti radimo masažu, koja će ti momentalno izbaciti vodu iz organizma", rekla je gošća. Kako je Jovana tada navela, ovaj studio je njena kuća i ona ima pravo i da šeta u bade mantilu, da legne na stolu za masažu i da odmara na istom u toku emisije.

Izvor: Novo jutro / youtube

Jovana Jeremić o prvom sastanku sa Željkom Mitrovićem

"Zvao me je na fiksni telefon u restoranu i rekao da će doći do pet popodne. Pojavio se tad. Rekao mi je da 'ne zna kako do tad nije došao na ideju da dođem i radim kod njih'. Od tad se nismo rastajali!" objasnila je.

"On je bio jedini muškarac u mom životu koji mi je unapred dao lovu, iako nije znao da li ću imati rejting. Više je vjerovao u mene nego ja sama. U tom momentu sam se razvodila od muža. Nemoj da mi dolaze neke žene da ih ja žalim. Ko je mene žalio? Žene moraju da se bore za sebe i svoju sreću", poručila je Jeremićeva za "Informer".