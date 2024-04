SVE JE PROPALO! Verica Rakočević zbog duga prodala tri stana u BG: Strah me je bio da li ću imati za plate

Verica Rakočević prisjetila se najtežih trenutaka u karijeri, kada se pričalo i da je opljačkala firmu u koju je, kako je rekla, uložila sve što je zaradila.

Verica Rakočević važi za jednu od najuspješnijih modnih kreatorki u Srbiji, ispunjena je na svim životnim poljima, a koliko je zadovoljna sobom svjedoči i fotka bez brushaltera koju je nedavno objavila i uz nju poslala jaku poruku. Ono što je malo kome poznato jeste da je njen put do upjeha bio trnovit.

Kada je počinjala da se bavi modom i kreiranjem Verica Rakočević ostavila je siguran posao. Uspone i padove u karijeri pratila su veliki rizici, a kako je otkrila, da bi imala novca da finansira svoj biznis, prodala je čak tri stana u Beogradu.

"Radim ga isključivo iz ljubavi. Nikada tu nije bio cilj da se zaradi neki veliki novac, to se desilo sticajem okolnosti u prvim godinama moga rada. Zaradila sam ogroman novac sa kojim sam mogla da kupim ozbiljne nekretnine", rekla je Verica i istakla:

"Nisam se plašila da ulazim u velike rizike. Ali danas imam strah da li ću svojim radnicima imati da uplatim plate, prevoz, da svojim dobavljačima ne ostanem ni jedan dinar dužna. To je jedna vrsta napetosti i tenzije koja je dovela do toga da mi se šećer poremeti. To je na nervnoj bazi zbog stresa. Ne biste vjerovali koliko je rizika bilo tokom moje karijere".

Kako kaže, nikada se nije preselila u Italiju, ali jedno vrijeme je tamo radila. Sve što je zaradila, uložila je u domaću firmu.

"Imala sam lijepu karijeru tamo. Onda sam se vratila ovdje i htjela sam da uđem u 'JUGO export'. Prvo sam bila humanitarac tamo. Pa sam radila kao dizajner... Tu sam ušla u poslovno-tehničku saradnju, obnovila prostor, da vam ne pričam u šta sam sve ulagala. Potpisala sam ugovor na 10 godina, računajući da ću za pet pokriti uloženo, a da će za 10 to početi i da mi se vraća. Sve što sam zaradila u Italiji tu sam uložila. Međutim, već nakon dvije godine počinjem da čitam u novinama kako sam ja opljačkala 'Jugo export'", prisjetila se Verica Rakoče.

"Neke žene su me zvale da mi kažu da me je firma u koju sam ulagala tužila, jer nisam smjela da potpišem ugovor na 10 godina sa firmom koja je u stečaju. Sve je propalo! Iselila sam se, ostale su neke silne kreme, izadaptirano oko 600 i nešto kvadrata, sve je propalo", otkrila je Verica i dodala da je djeci je kupila stanove na kredit. Rata je 2.000, a ona je ostala u dugovima do guše.

"Ja sam spasavala živu glavu", poručila je Verica Rakočević u emisiji "Ordinacija" na RTS i otkrila da je imala još jednu promašenu saradnju zbog koje je morala da proda drugi stan.

"Meni se 30.maja, pred reviju otkazuje sponzorstvo od 150.000 maraka. Posle dva dana mi se javlja firma da će ipak ići dalje, a onda mi se ipak tog istog dana javljaju da neće i ja završavam na Urgentnom. Vezuju mi ruke i noge i daju mi injekcije za smirenje", prisjetila se ona i poručila da je danas srećna što su joj svi živi i zdravi, i što već 40 godina ima lijep i pristojan život.

