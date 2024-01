"TAKAV PROSTAKLUK DJEVOJAKA SAM VIDJELA SAMO KOD NAS!" Bura zbog riječi Verice Rakočević - isprozivala Beograđanke

Verica Rakočević pokrenula je lavinu reakcija nakon što je ispod svoje Instagram objave ostavila žestok opis.

Srpska modna kreatorka Verica Rakočević žestoko je osudila današnji trend koji je masovno prisutan među ženskom populacijom, a riječ je o estetskim zahvatima.

Poznata kao neko ko nema "dlake na jeziku", sada je pokrenula lavinu reakcija nakon što je ispod svoje Instagram objave ostavila opis u kojem je osudila sve mlade djevojke koje pribjegavaju estetskim zahvatima kako bi uklonile sve nesavršenosti na svom licu i tijelu. Istakla je da nikako ne podržava to što se sa korekcijama nerijetko pretjera:

"Nigdje nisam vidjela tu količinu prostakluka kod mladih djevojaka koliko sam vidjela kod nas. Vidjela sam možda u nekim djelovima, zemljama, taj neki primitivan, poluobrazovan svijet koji naj taj način opstaje i živi", rekla je ona i nastavila:

"Prosto, ja to smatram bolešću. Bolešću roditelja koji svojoj djeci to dozvoljavaju. Možete vi na vrijeme da naučite dijete da mu je mnogo bitnije da pročita dobre knjige, da vidi dobru predstavu, da se bavi nekim poslom koji će ga ispuniti i oplemeniti nego da napumpa zadnjicu, usta, nadogradi kosu i nokte i da ode na splav. Ta manija, mislim da je prisutna - govorim sad za Beograd i mislim da je ovdje zastrašujuće u kojoj količini je to uzelo maha", istakla je i izazvala brojne komentare.