VELJKO OTIŠAO DA SE PODMLADI! 35 godina mlađi muž Verice Rakočević snimao se tokom tretmana VIDEO

Da su kozmetički tretmani podmlađivanja i ulepšavanja u našoj zemlji sve popularniji među muškim rodom, dokaz je i Veljko Kuzmančević.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Modna kreatorka Verica Rakočević (76) i 35 godina mlađi kompozitor Veljko Kuzmančević već deceniju su u skladnom braku, a sada je Veljko iznenadio sve objavom na popularnoj mreži TikTok.

Kuzmančević (40) se podvrgao estetskom tretmanu za podmlađivanje, a ceo proces "bockanja" prikazao je na mrežama. Kompozitor je ovoga puta tretirao čelo i obraze. "Moja drugarica ponovo pokušava da napravi od mene lepotana, ali... Nije bolelo ovaj put, kao što inače boli. Evo pojavilo mi se treće oko na čelu. Dajem savete, gledam u budućnost", našalio se on.

Venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića 2013. godine, ni po čemu nije bilo standardno. Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih poprilična, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada. Jednom prilikom, kreatorka se prisetila njihovog prvog kontakta.

"Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu, predložio je saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo", otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji "Venčanje od A do Da" malo poznat podatak, kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Prvi susret nije bio, kako je istakla, "vau". Nije bilo varnica. "Ja sam njega tretirala kao dete, mlađi je od moje mlađe ćerke. Nisam ga gledala kao muškarca ni u jednom trenutku." Sedmodnevni odmor na Zlatiboru, na koji su otišli kao prijatelji, ispostavio se kao presudan. U Beograd su se vratili svesni da jedno bez drugog ne mogu.

"Izašli smo na večeru sa moje dve prijateljice, koje su doputovale iz Sarajeva. U jednom trenutku, Veljko je skinuo neku plehanu burmu koju je nosio i pitao me da li hoću da se udam za njega. Rekla sam 'da'. Sutradan je otišao kod roditelja da im kaže da se ženi. I to je bilo to."