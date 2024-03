KAKO DANAS IZGLEDA HALIL IZ FILMA "LEPA SELA LEPO GORE" Dečaka posle snimanja zadesila tragedija, danas radi u ŠPEDICIJI

Malog Halila glumio je Miloš Đuričić iz Višegrada, koji se nakon ove uloge preselio u Austriju

Izvor: YouTube/Žepče 1458/screenshot

Film "Lepa sela lepo gore" je ostvarenje Srđana Dragojevića iz 1996. godine koje je bilo srpski kandidat za Oskara, a razlog zašto ova priča ostavlja tako snažan utisak je činjenica da je nastala po istinitom događaju. U filmu su tada glumili svi naši najbolji glumci, a publika posebno pamti scene s malim Milanom i Halilom, koje su igrali Admir Šehović i Miloš Đuričić.

Miloš Đuričić iz Višegrada je nakon ove uloge morao da se preseli u Austriju i nikada se nije više bavio glumom iako je želeo. On se tamo oženio, bavi se transportom i ima dva sina.

"Imao sam veliku želju da postanem glumac. Nažalost, sudbina me je naterala da dođem u Austriju. Moji roditelji su se rastali kad sam imao tri godine. Majka je otišla za Austriju, a ja sam ostao s tatom u Višegradu. Nakon snimanja filma moj otac je umro. Nisam imao kod koga da budem. Majka me je odvela i to je bio kraj jedne možda sjajne karijere", izjavio je Miloš jednom prilikom koji se, kako kaže, mnogo namučio u stranoj zemlji.

Ovako je izgledao Halil kada je glumio s Micom Trofrtaljkom:

"U Austriji živim od 1998. godine. Završio sam gastronomiju i posle toga sam se oženio. Danas radim potpuno drukčiji posao, bavim se transportom, radim za jednu veliku špediciju. Život me nije štedeo i mnogo sam se napatio u novoj tuđoj zemlji. Imam dva sina", ispričao je jednom prilikom za domaće medije.

"Moram da priznam da mi nije žao što nisam nastavio da se bavim glumom. Da sam nastavio da glumom, ne bih danas bio ovde gde jesam i ne bih imao ovo što danas imam - zlatnu decu", rekao je Miloš za Novu i otkrio da je starijem sinu puštao film "Lepa sela lepo gore".

"Stariji sin je gledao film i stvarno je bio oduševljen, smejao se sve vreme".

Honorari koje su tada on i njegov drug Admir dobili za uloge nisu bili veliki, kaže Miloš, ali je seća se uspeo da kupi patike koje je želeo.

"Halila" bi danas retko ko prepoznao:

Halilov drugar iz filma Milana kog je tumačio Admir Šehović se i dalje bavi glumom, uglavnom u pozorištu. U medijima se pojavljuje retko, a jednom prilikom je otkrio da mu je u sećanje ostala urezana slika kad Micu Trofrtaljku mora da udari kamenom.

"Snimanje je obustavljeno jer smo čekali da se napravi kamen od gume i zato sam valjda taj rekvizit doživeo kao nešto jako važno pa smo scene više puta ponavljali jer bih ja, nakon što udarim Micu, krenuo da uhvatim kamen plašeći se da će odleteti u provaliju", rekao je svojevremeno Admir.

Ovako on danas izgleda: