PELE OTKRIO TAJNU FILMA "LEPA SELA LEPO GORE"! Njegova i Mandina uloga bile namenjene drugima - "Bili su teški uslovi!"

Dragan Petrović Pele otkrio kojim glumcima su prvobitno ponuđene njihove uloge u filmu!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dragan Petrović Pele (62), istaknuti glumac sa preko sedamdeset nezaboravnih uloga, nije samo umetnik čije se izražavanje proteže kroz godine bogate karijere, već i profesora čiju strast prema glumi dele i njegovi studenti.

Gostujući u emisiji "Prvi red" na televiziji K1, legendarni glumac podelio je najupečatljivije trenutke iz svoje višedecenijske karijere. Osim što je govorio o kultnim ulogama koje su obeležile njegov put, Petrović je otkrio i nekoliko pikantnih detalja iz svog detinjstva, ali i kako je stekao nadimak Pele, po kome ga je javnost upamtila. "U srednjoj školi stekao sam nadimak koji mi je ostao i kasnije. Oni koji su osmislili izmislili taj nadimak s poštovanjem su izgovarali to Pele, i onako gazili po tome. Bio sam loš u fudbalu, što je izazivalo podsmeh"; izjavio je legendarni glumac i dodao da se nikada nije bavio analizom svojih uloga. "Ne brojim ih, nemam koristi od sabiranja i oduzimanja, smatram to besmislenim. Ako statistika tako kaže, onda verujem da je to tako."

Pele je u filmu "Lepa sela, lepo gore", čija je ulogu postala jedna od najznačajnijih u njegovoj karijeri, posebno poznat po replici: "Ladno, ali standard", a sada otkriva kako danas gleda na tu ulogu: "To je jedan od najznačajnih filmova koji je snimljen u SRJ. Bilo je ratno vreme i posebni uslovi, odnosno neuslovi za tako jedan veliki projekat, ali je iz toga ispao po meni jedan dobar antiratni film", rekao je Pele i dodao da nije imao vreme za razmišljanje, kao i da je za jedan dan prihvatio ulogu u ovom kultnom ostvarenju. "Mene su zbrzali da prihvatim tu ulogu. Nisu mi dali vremena za razmislim. Danas mi je ponuđeno, rečeno i za dva dana sam ja već bio na terenu", dodaje on.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako se spekulisalo, uloga Laze, koju je tumačio legendarni glumac, navodno je bila ponuđena Bodi Ninkoviću: "Ne znam, nikada nisam saznao, zaista. Pričalo se da,

koji je moj prijatelj, kum i klasić, kao i Srđan Todorović, su trebali da odigraju te dve uloge, koje smo igrali Manda i ja. Ko je šta trebalo da igra, to ne znam", priča Pele i otkriva da su bili veoma teški uslovi za snimanje filma.

"Složeni uslovi su bili. Snimalo se u tunelu u Prijepolju, ali dobar deo filma je sniman u Višegradu i okolini, koje je bilo ratno područje. Trebalo je u to vreme, pričamo o 1995. godini, preći granicu sa svom opremom i pirotehnikom za snimanje"; priča glumac, i otkriva da nisu imali strah, ali bila je jedna situacija pomalo zanimljiva. "Mandi se pokvario mitraljez 'Šarac'. Oružar nije imao deo da ga zameni, ali zato je došao noćni čuvar, koji je tu preko noći i čuva set, da nas pita šta nam se pokvarilo. Mi mu pokažemo, a on kaže: 'Imam ja kod kuće, doneću da zamenimo'. Mi smo se pogledali i pomislili za šta njemu služi taj mitraljez, sigurno ne za lov", dodao je Pele i otkrio da su statisti u filmu bili pravi vojnici. Replika: “Kako je u Švedskoj?”, “Ladno, ali standard” je deo njegove umetničke slobode kojom je pomogao scenaristi, da unese malo života u ulogu.

Slavni glumac govorio je i o ulozi u seriji "Čudne ljubavi" u ojoj po prvi put igra ženski lik i to babe! "Nikola Kojo se setio da mu je u seriji potreban lik babe, i onda mi je predložio. Pristao sam na to, jer sam veoma slab na likove babe, zbog Vlaste Velisavljevića. Uradio sam to, kao omaž mom velikom prijatelju. On bi je sigurno odigrao mnogo bolje, ali mislim da je zadovoljan Vlaja, koji me gleda iz raja", kaže Pele I dodaje da je "fore krao" upravo od pokojnog kolege.

Zbog teških uloga u kojima je često igrao, kako navodi ludake i psihopate, Pele kaže da su ga ljudi bukvalno mrzeli. "Stalno mi daju uloge psihopata, ludaka, pokvarenjaka. Uleteo sam tako u jedan fah, ali ponekad pomislim da bi mogli da budu maštovitiji i da ne moraju sve da urade na prvu loptu, nego da rade malo iz kontre. Ako ti se neko učini da ti liči na đavolka, nemoj stalno da mu daješ

da igra đavolka, gledaj malo širu sliku", kaže Pele.

On je već decenijama u braku sa koleginicom Olgom Odanović, sa kojom ima dvoje dece. Upoznali su se tokom studija, a ona je nedavno izjavila, kako je već pri prvom susretu Pele znao da je ona žena njegovog života. Glumac kaže da je suprugin

najveći kritičar, ali i da se ne slaže sa njenom konstatacijom da je odmah znao da će je oženiti. "Ona preteruje, jer nije to baš tako brzo bilo. Ja joj dajem za parvo, jer je ona ipak dama, pa neka bude da je tako", kaže Pele.

Legendarni glumac je još otkrio da je rođen naopačke, ali I da je kao dete bio veoma nestašan. "Rođen sam naopačke, na noge. Bio sam jako nestašan, već u šestoj godini sam tražio cigarete poštaru. Otac me svako jutro vodio kod babe i dede na Dušanovac, a tamo u komšiluku su bili braća Romi i oni su svi pušili. Meni je to bilo zanimljivo, pa sam od dede tražio cigarete da probam i ja. Naravno da mi ih nije dao, a onda sam morao da se snalazim. Poštar mi je bio jedina solucija. Odbio me jedno dva puta, što je mene jako naljutilo, pa sam mu psovao majku, to sam takođe pokupio sa ulice i on čovek šta će, da mi cigaretu i ja je zapalim. Kada je deda saznao, pitao je poštara da li je normalan? On mu je čovek objasnio da mu svaki dan psujem majku i da nije imao kud", ispričao je Pele anegdotu iz detinjstva.

Kao student, bio je u jednoj od najjačih klasa na koju je veoma ponosan, a ono što je najzanimljivije je i njegov susret sa Bodom Ninkovićem. "Fenomenalno je bilo. Bili smo jedna ludačka klasa. Nas 11 je primljeno u toj klasi, a Boda je primljen sedam godina ranije, ali je otišao u Smederevo po neke stvari i nije se vratio sve dok mi nismo upisali. Kada se on pojavio na vratima, mi smo mislili da je on docent", zaključio je.