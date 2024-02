"MAJKU NIKO NE POZOVE NI NA KAFU" Ilda Šaulić o prijateljima koji su ih razočarali nakon očeve smrti - Napravi se ČISTKA

Ilda Šaulić u emisiji progovorila o majci Gordani i rekla "da su obije shvatile ko su im prijatelji"

Izvor: Lepa i Srecna

Prije nekoliko dana porodica Šaulić je održala petogodišnji pomen Šabanu Šauliću. Na groblje je prva došla njegova udovica Gordana, nakon čega su počeli da pristižu i članovi porodice i prijatelji. Sada je Šabanova ćerka Ilda Šaulić, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da su se ona i majka razočarale u pojedine porodične prijatelje.

"Bilo je razočaravajuće za nju što su joj neki ljudi okrenuli leđa nakon očeve smrti. Umije i sada da mi kaže da joj je teško što joj ne zvoni telefon, niko je ne pozove bar za kafu od svih tih ljudi koji su bili jako dobri sa njima", rekla je Ilda i dodala:

"Mene to nije potreslo, ali nju svako jeste. Neću ih imenovati, naravno...Tek u teškim situacijama shvatiš kakvi su ljudi, ali napravi se neka čistka u životu i to je prirodno. Takva sam bila i ja, uvijek sam htjela da imam veliko društvo, vodila sam ih sa sobom, a onda shvatiš da su mnogi tu samo zbog interesa... Na kraju, oni su se sami rasuli, ja tu ništa nisam radila, to se sve prirodno desilo", rekla je Ilda Šaulić u "Premijeri - Vikend Specijal".