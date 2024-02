DANAS SE OBILJEŽAVA 5 GODINA OD SMRTI ŠABANA ŠAULIĆA: Ovako je legenda narodne muzike pričao o svojim pjesmama

Na današnji dan, 17. februara 2019. godine, svijet je zanijemio zbog vijesti o pogibiji čuvenog folkera Šabana Šaulića.

Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic

Prije tačno pet godina, Šaban Šaulić poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u okolini Bilefelda u Njemačkoj. Čuvenog pjevača narodne muzike publika čuva od zaborava. Porodica stalno ističe da je ponosna na sve što je uradio, a njegova supruga Gordana ne da uspomenu na njihovu ljubav, koja je trajala decenijama.

Šaban Šaulić je mnoge hitove napisao sam, a jednim je čak i šokirao Sašu Popovića. Malo ko zna da je Šaban bio tvorac brojnih hitova, kako svojih tako i za svoje kolege. Svojim talentom se, pak, nikada nije hvalio. Pošto nije bio muzički obrazovan, međutim, vjerovao je da mu je to talenat i "dar od Boga" i umio je često da se našali da je zato on Božije dijete.

Jednom prilikom je šokirao i samog Sašu Popovića. "Nijesam se busao u grudi i govorio da sam kompozitor, nekako sam to bacio u drugi plan. Zato što je meni bilo sasvim dovoljno da sam to što jesam kao pjevač. Mnogi nijesu znali da sam ja napisao, odnosno komponovao te neke pjesme, uopšte nije važno kako se to kaže. Uglavnom, iz mene je to izašlo, to sam ja napravio", kazao je Šaban jednom prilikom u emisiji "Iz profila".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Takođe, osvrnuo se i na to kako je nekoliko puta ostavio Sašu Popovića u šoku, što je malo kome polazilo za rukom. "Mnogo puta je Saša Popović u Zvezdama Granda rekao: 'Odakle ti ova pjesma, ko je to pisao?', a moj odgovor je uvijek bio: 'Ja'. Pa me onda pita za neku drugu pjesmu, a moj odgovor je ponovo: 'Ja'. Bio je u šoku mnogo puta, kaže mi: 'Daj, ne zezaj me'. A sve od 1975. godine na ovamo što čuješ, to sam sve ja pisao. Šalio sam se sa Sašom da nije gledao nikada autore (smijeh)", prepričavao je on.

Pojedine hitove uradio je za kako znane, tako i one malo manje poznate kolege. Izvjesne je i kao početnike umio da vine u zvijezde, na čemu su mu dan-danas ostali zahvalni. "Da ne pričam i za kolege, za mnogo njih sam napisao. Iako ja nijesam muzički obrazovan, to je talenat i blagoslov od Boga i zato ja često u šali kažem da sam Božije dijete", istakao je Šaulić.

Šaban se potpisuje ispod nekoliko desetina, na primer, Jašarovih pjesama, poput "Jednoj ženi za sjećanje dugo", "Cio grad je plakao za nama", "Sudbina je moja u rukama njenim", "Ružo moja najmiliji cvijete", "Kad odrastem ženiću te", "Vjerujem u tebe", kao i "Sad miluješ nekog drugog".