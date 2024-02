MC STOJAN OBJAVIO SLIKU SA ZANOSNOM BRINETOM PA PORUČIO SAMO JEDNO! Svi se pitaju da li mu je to nova djevojka

MC Stojan se javno nikada nije pojavio sa ljepšom polovinim, a sada je novom fotografijom mnogima zagolicao maštu.

Izvor: Instagram printscreen / mc_stojan

Reper Marko Stojković, javnosti poznatiji kao MC Stojan, trenutno nastupa u Australiji i puni klubove. On važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni. Mnoge poznate dame snimile su duet sa njim, a za pojedine se spekulisalo i to da su bile u tajnoj vezi sa reperom.

Ipak, Stojan se u javnosti nikada nije pojavio sa ljepšom polovinom. Kada su ga pitali za djevojke, govorio je: "Imao sam i veike ljubavi, ali i kombinacije. Najljepše je kada su uključene i emocije, ali u današnje vrijeme je to rijetko. Kad sam bio manje popularan, više sam se trudio oko djevojaka. Kao mlađi sam znao da odvedem i tri djevojke u apartman"; izjavio je pjevač nedavno.

Izvor: Instagram printscreen / mc_stojan

Igleda da je to ostalo u njegovoj prošlosti. Sada je na Instagramu objavio fotografiju u zagrljaju djevojke. Riječ je o prelijepoj brineti, sa kojom se Marko snimao za Instagram stori dok joj je pjevao svoju pesmu "Voli me, voli me".

Izvor: Instagram printscreen / mc_stojan

On je nedavno iznenadio objavom kada je na Tiktok profilu obavijestio pratioce da je "napravio malog Stojana", pa su se mnogi zapitali da uskoro postaje otac... "Ko hoće nek čestita", napisao je on u opisu videa, a fanovi su bili oduševljeni lijepim vijestima. "Bravo kralju", "Čestitke, nek je živ i zdrav", "Svaka čast", "Predivan je osjećaj kada saznaš da ćeš postati tata" - bili su samo neki od komentara. Stojan još uvijek nije oglašavo da li je vijest tačna.