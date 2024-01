NAKON INCIDENTA, OGLASIO SE VLASNIK LOKALA U KOM JE MC STOJAN POVRIJEĐEN: "Zvao je mog sina da mu se izvinjava..."

Muzičar Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, povrijeđen je nedavno u Sopotu, a sada je i vlasnik lokala u kom se sve desilo rekao svoju stranu priče!

MC Stojan se povodom incidenta nije oglašavao, ali je zato na njegovom storiju objavio snimak na kojem se vidi prevrnut kvad. Pored slike je napisao da je "imao sreće" i da je zadobio manje povrede.

Vlasnik lokala u kojem se Stojan, kako se saznaje, navodno napio pa pao u gajbe niz stepenice i povredio se, tvrdi da nikakvog nasilja i tuče nije bilo. Vlasnik lokala takve insinuacije demantuje, s obzirom na to da je Stojan policiji tvrdio kako ga je neko napao i tukao.

"To je moj lokal, sin je ostao to veče tu. Svi su bili pijani, sjedjeli su tu i svi su bili pijani. Nisam ni obraćao pažnju, nisam ni znao da je on tu. Moj sin je bio tamo, rekao im je da idu jer je prošlo dvanaest sati iza ponoći. Niko nikog nije udario tu, vjerujte mi. Svako veče je tu problem sa gostima kad treba da se izađe, ja radim do dvanaest, a oni bi bili do jutra, ne mislim na Stojana nego na goste. Oni su izašli iz kafane u dvanaest sati, a on je kažu otišao u Dom zdravlja u četiri, ili pola pet izjutra..... Pojma nemam ni šta je rekao taj MC Stojan, ja ga ne poznajem, ne slušam tu muziku", ističe ovaj čovjek.

Kako kaže, Stojan je kasnije nazvao njegovog sina da mu se izvinjava, a policija je obavila svoj dio posla. "Nije on agresivan, taj MC Stojan. Kažu da je bio još par puta, ali ja nikada nisam bio u lokalu kad je bio tu. Vidio sam kad je ušao tu, da je častio pićem sve. On se čuo sa mojim sinom i rekao da će doći da se izvini. Policija je od sina uzela samo izjavu, od mene nisu jer i nisam bio tamo", zaključio je vlasnik lokala u Sopotu.