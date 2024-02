ŠVERCOVALI SU DA BI PREŽIVELI! Nemanja Nikolić o siromaštvu i porodici: Beograd je čudan grad, treba znati plivati

Nemanja Nikolić govorio je o odrastanju, porodici, kao i trenutku kada se preselio u Beograd.

Pevač Nemanja Nikolić koji se proslavio učešćem u prvoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", bio je član prve šestorke koja je harala estradnom scenom, a jednom prilikom je otkrio i kako je za veče zaradio ceo stan i priznao da se nije nadao tolikom uspehu kada je iz Doljevca došao u Beograd.

Nemanja je svoje detinjstvo proveo u selu Doljevac blizu Niša, a sada se prisetio odrastanja - "Bombardovanje je ostavilo posledice na sve nas i danas se vide i tek će se videti. Upropastilo je porod u našoj zemlji, dosta mladih se razbolelo od nekih bolesti koje nisu postojale pre bombardovanja. Taj uranijum je uradio svoje", rekao je Nemanja i dodao:

"Imao sam srećno detinjstvo, bila je inflacija, a tata je putovao po Poljskoj i Makedoniji, tada su svi radili neki mali šverc da bi preživeli. Sećam se da sam imao krive zube, pa je očeva plata bila tri ili pet makara, a proteza je bila 25 maraka, ja sam je nosio dve nedelje i bacio sam je. Imam godinu dana mlađeg brata i ispunjavali su nam sve želje".

Nemanjin brat Marko živi u rodnoj kući u Doljevcu: "Marko se zove, on je poznat u drugoj sferi, on se bavi psima, imamo odgajivačnicu pasa. On ima troje dece, on je prirodnjak. Ostao je kući, ima puno problema i stvari za koje treba da bude srećan, ali dole ima manje briga, a Beograd je čudan grad, treba znati plivati".

On je ispričao da je posle srednje škole došao u Beograd: "Posle srednje škole sam volontirao šest meseci i trebao sam da se zaposlim kao medicinski tehničar. Imam jedan dan radnog staža ali se desila audicija, došao sam za Beograd i tako sam ostao ovde".

Pevač je talenat nasledio od svoje majke koja se nikada nije profesionalno bavila muzikom - "Majka lepo peva, ali je domaćica, a otac je slikar, on se bavi likovnom umetnošću. Ja sam do svoje 14 godine mislio da ću biti slikar, slikao sam i pravio izložbe u svojoj okolini. Kad sam bio četvrt razred, naslikao sam neki pejzaž i druga slika je bio papagaj, blizu škole je bio jedan lokal gde smo kupovali pljeskavice i žuti i crni sok i onda je vlasnik tog lokala kupio te dve slike i dao mi šest meseci besplatno da jedem pljeskavicu i uzimam crni ili žuti sok", otkrio je Nemanja.