ZA JEDNO VEČE ZARADIO STAN! Pjevač otkrio koliko je iznosio najveći bakšiš - uzeo mikrofon i dobio 67.000 eura!

Pjevač Nemanja Nikolić se prisjetio početka karijere u muzičkom takmičenju Zvezde Granda

Izvor: screenshot/RTS

Pjevač Nemanja Nikolić se u jednom intevjuu prisjetio vremena kada je bio član prve šestorke Zvezda Granda koja je harala estradnom scenom.

"Mi smo bili djeca i samo smo njih imali u tom trenutku. Tako su se i ophodili prema nama. Mislim da su oni nas uveli u taj posao baš kako treba jer to su bili ljudi sa iskustvom, a svi mi djeca sa sela.Volio bih da se vrati to vrijeme. Brzo je prošlo, ima već 20 godina. To je prosto za nevjerovati".

Nemanja je otkrio i da je njegov najveći bakšiš koji je ikada zaradio iznosio 67.000 eura, ali i da nije slutio da će doživeti takav uspjeh kada je došao iz Doljevca u Beograd.

"Bio sam mlad i željan nečeg novog. Snašao sam se, mogu slobodno da kažem. Pustio sam korijenje u Beogradu. Imam porodicu i dječicu i to je to. Oni su Beograđani, a ja sam iz Doljevca".

