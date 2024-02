"MARINA TUCAKOVIĆ NIJE NAPISALA NEDELJU" Džejev prijatelj: Nastala je na salveti, ona je uzimala tuđe tekstove!

Prijatelj pokojnog Džeja Ramadanovskog otkrio je kako je nastala njegova legendarna numera "Nedjelja", ali i kako je Marina Tucaković pisala pojedine svoje numere.

Izvor: K1 Televizija/Printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

U emisiji "Crna hronika" na Kurir TV gostovao je čuveni novinar, scenarista, reditelj i narator mnogih dokumentarno igranih serija, od kojih je većina bila u "top deset" najgledanijih emisija u konkurenciji svih tv stanica u Srbiji, rođeni Dorćolac i veliki prijatelj Džeja Ramadanovskog i Ise Lere Džabme, Dragan Jakovoljević.

Rekao je da tekst za Džejev najveći hit - antologijsku pesmu "Nedjelja", nije napisala Marina Tucaković, kao i da autor muzike nije njen suprug Aleksandar Radulović Futa.

"Što se tiče filma 'Nedelja' tu ima mnogo neistina, a što se tiče istoimene pjesme to je išlo ovako. Džamba kad se posvađa sa Nenom, njegovom suprugom, on se napije i ide ili da puca i pravi neke kavge ili piše pjesme. On je mnoge pesme napisao mnogim pjevačima. I Džeju je napisao mnogo više pjesama, ne samo 'Teško je živjeti'", rekao je Jakovljević i dodao:

Pogledajte 03:22 "NEDELJU NISU PISALI MARINA I FUTA!" Džejev prijatelj otkrio PRAVOG autora, pa izneo ŠOKANTNE podatke o najvećem tekstopiscu! Izvor: kurir televizija Izvor: kurir televizija

Prema njegovim rečima i "Nedjelja" je jedna od pjesama koju je u trenutku inspiracije napisao Džamba uz pomoć dvojice muzičara: "Skoro sam se čuo sa Zoranom Smilićem koji je muzičar. Bio je tu i jedan Grga koji je svirao kod mene u restoranu i htio sam baš da pitam Zorana kako se Grga preziva. Džamba je došao jedno veče pijan i bio je odsječen od svega. Na salveti je pisao riječi. On je inače bio poeta za razliku od Džeja. Kažu Džej napisao pjesmu. Kakav Džej, on nije imao veze sa tim. Tada su Grga i i Zoki Smlić, obojica muzičara hvatali su taktove i napravili tu melodiju. Baš tu melodiju koja je i snimljena. Ja poslije pročitam u novinama da je tekst 'Nedjelje' pisala Marina Tucaković".

Tvrdi da je Tucaković koja je važila za jednog od najvećih tekstopisaca sa ovih prostora nesporno veliki i plodan autor, ali da je ponekad radila i sljedeće:

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

"Bez ikakve uvrjede, Marina je bila žena visokog kalibra i jako cijenjena. Mnoge uspješne pjevače je izgurala, na kraju krajeva i Džeja. Ali zna se da je ona ponekad uzimala tuđe tekstove i dopisivala par riječi. Ili je kupovala tuđe tekstove od raznih muzičara. To nije nikakva tajna i ne radi se zapravo ni o čemu lošem. Ona je, dakle, taj tekst za 'Nedjelju' nešto doradila, ali melodija je ostala ista. Znači autor je Džamba".

Iso Lero Džamba bio je bliski rođak pokojnog džeja, a u filmu "Nedjelja" njega je maestralno oživio Marko Janketić. Dažmba je imao status vrlo opasnog kriminalca, a nije prezao ni od zatvorskih stražara, niti od ostalih zatvorenika. Šta se tačno desilo sa Džambom i kako je nastradao, niko nikada sa sigurnošću nije mogao da dokaže, a poslije incidenta u kockarnici čiji je vlasnik bio Željko Ražnatović Arkan misteriozno je nestao u Dobračinoj ulici na Dorćolu.

Izvor: Facebook