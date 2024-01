MARINA I DŽEJ ZAJEDNIČKU TAJNU ODNELI U GROB: Poznatom pevaču napravili zamku, pa ga uhvatili U PLJAČKI

Nakon što su posumnjali da jedan pevač krade novac iz kuće Marine Tucaković, zajedno sa Džejom rešila je da ga "uhvati na delu"!

Dobro je poznato da je Marina Tucaković najzaslužnija za karijeru Džeja Ramadanovskog, što je do detalja prikazano i u filmu "Nedelja". Kako Star saznaje, njih dvoje su imali veliki tajnu za koju nikome nisu rekli, jer se tiče jednog poznatog pevača kojem bi to uništilo karijeru.

Tu tajnu su oboje odneli u grob, a sve detalje otkrio je njihov zajednički prijatelj sa Dorćola koji je bio svedok tih dešavanja. "Marina je uspela da napravi veliku zvezdu od Džeja početkom devedestih godina, i oni su u to vreme bili nerazdvojni. Zato je baš njemu napisala najveće folk hitove, jer ga je obožavala, kao i on nju. Tada se sa njima družio još jedan mladi pevač koji je nekoliko godina kasnije postao velika zvezda zbog Marininih tekstova! I baš kada je postao popularan i kada je počeo da pali i žari, Džej i Marina su shvatili da ih je on opljačkao", otkriva Džoni sa Dorćola koji se seća svih detalja.

"Marina i Džeki su tada često pravili te spontane kućne žurke, okupljali su se često, a najviše kod nje i Fute. Marina je ubrzo shvatila da joj iz kuće nestaju pare! Nju novac nikad nije zanimao, ostvaljala je pare svuda po kući. Ispod piksle joj stoji 300 maraka, pored televizora 500 i tako svuda po kući su bile neke parice. A onda je shvatila da tu gde ostavi novac posle žurke ga više nema! Rekla je to Džeju da su joj nestale pare više puta, a on je počeo da se kune da nikad pare nije uzeo iz njene kuće! Ona se šokirala što je Džeki pomislio da sumnja na njega, jer je u njega imala beskrajno poverenje, pa mu je rekla da je sigurna da taj mladi pevač s kojim se druže krade od nje! Tada su se dogovorili da ga Džej pozove kod sebe u stan na druženje i da svuda po stanu ostavi po 100 ili 200 maraka. Tako je i uradio! Odmah posle toga je otišao kod Marine i rekao da mu je ‘mali ćornuo' 200 maraka! Od tada tog pevača više nisu pozivali na svoje pijanke, a Marina je sa njim vrlo brzo prekinula saradnju. Završila mu je taj album što je tada radila, a kao za inat skoro sve pesme su mu postale hitovi. Baš su bili šokirani što je krao od njih, jer su znali da mu pare nisu bile potrebne. Samo je bio alav na tuđe. Džej je obećao Marini da nikada neće odati tog pevača, jer je znao da će mu to uništiti posao i karijeru, pa više niko s njim ne bi hteo da sarađuje i da ga pusti u kuću. Eto tu tajnu su oboje odneli u grob, pa zato ni ja sada ne želim da kažem njegovo ime iz poštovanja prema njima. Zbog čega su oni rešili da ga zaštite, to ne znam, ali to samo govori koliko su oboje bili veliki ljudi", završava Džoni.