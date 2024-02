MALI STAN ZAMIJENIO LUKS KUĆOM NA DVA SPRATA! Zavirite u dom Nikole Đurička u Los Anđelesu (FOTO)

Nikola Đuričko sa porodicom smjestio se u Ameriku, a svoj novi dom pronašli su u Los Anđelesu.

Izvor: Instagram/nikoladjuricko

Poznati glumac Nikola Đuričko proslavio se ulogama u brojnim domaćim televizijskim i pozorišnim projektima, a kada je dobio ulogu u svjetki poznatoj seriji "Stranger Things", jednoj od najpopularnijih na Netflix platformi, odlučio je da se preseli u Ameriku.

U dogovoru sa suprugom Ljiljanom i naslednicima otišao je čak na drugi kontinent. Dom Nikole Đurička u Americi bio je u početku mali stan, a sad je to raskošna kuća na dva sprata sa modernim namještajem.

Šareni prekrivači, plave police, tepih sa zanimljivim šarama, ogroman TV, sve to možemo da vidimo na slikama koje Nikola dijeli na mrežama.

Nikola je nedavno otkrio kako porodici Đuričko izgleda svakodnevnica u Los Anđelesu - "Mi doručkujemo zajedno, a onda Ljilja odvede Đorđa u školu koja je baš blizu, dok ja vozim Nađu u njenu školu. U kolima slušam diskove za učenje španskog jezika. Onda obavljamo dnevne obaveze, spremamo se za test iz vožnje, istražujemo grad, bakćemo se sa birokratijom, čitamo scenarije, družimo se sa prijateljima... Obično, kao i svi", rekao je jednom prilikom za "Gloriju".

Đuričko je sve oduševio i kada se pojavio u Beogradu kako bi zaigrao u nastavku filma "Munje" u kom je ponovo tumačio lik Gojka si*e, a zatim i kada je došao da predstavi svoj muzički bend i prvi album.

"Đuričko je objasnio, da je sastav oformljen prije otprilike dvije godine: "Tada je došla ideja, tad smo počeli. Meni je to omiljena fora - Džoni midnajt trio, mi smo kao bend iz Los Anđelesa. Kao Rage against the machine ili Red Hot Chilli peppers, tako da ja sam vrlo ponosan. Prošle godine smo završili snimanje albuma, a počeli smo prije dvije godine", rekao je Đuričko na promociji.

Nikola je frontmen benda, pjeva i svira gitaru, a takođe je i autor dvije pesme, dok ostale članove čine Srđan Milenković bubnjar, i Saša Panić Meksiko na bas gitari.