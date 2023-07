ZAVIRITE U LUKSUZNI DOM NIKOLE ĐURIČKA U AMERICI! Mali stan u Los Anđelesu zamienio raskošnom kućom na dva sprata (FOTO)

Nikola Đuričko već nekoliko godina sa porodicom živi i radi u Americi.

Izvor: Instagram/nikoladjuricko

Srpski glumac Nikola Đuričko sa ženom i dvoje djece živi u Los Anđelesu gdje je uspješno otpočeo svoju karijeru i na teritoriji najslavnijih i najuspješnijih kolega. Zahvaljujući ulozi Jurija u sada već kultnoj seriji "Stranger Things" oduševio je američku i svjetsku publiku, a nedavno je sve oduševio i kada se pojavio u Beogradu kako bi zaigrao u nastavku filma "Munje" u kom je ponovo tumačio lik Gojka si*e.

Nikola Đuričko se u Srbiji proslavio radom u brojnim televizijskim i pozorišnim projektima, a u dogovoru sa suprugom Ljiljanom on se preselio čak na drugi kontinent. Glumac koji privatni život vješto krije od javnosti, samo nekoliko puta je pokazao svoj dom, a poslednji put je to bilo za njegov rođendan gdje je u dnevnoj sobi porodične kuće duvao svjećice.

Dom Nikole Đurička u Americi bio je u početku mali stan, sad je to raskošna kuća na dva sprata sa modernim skupocjenim namještajem. Glumac je svojevremeno za magazin "Gloria" ispričao kako gleda na odlazak iz Srbije i šta radi u Los Anđelesu.

"Moja cijela porodica se preselila, to je velika i uzbudljiva avantura za sve nas. Nisam ja otišao iz Srbije, to zvuči fatalno, a stvari zaista nisu takve. Ja ću uvijek raditi i stvarati i u Srbiji, ali Amerika je ogromno tržište i planiram baš u Los Anđelesu da se usavršavam. Ovo je grad koji godišnje ima 300 sunčanih dana i najveće TV i filmske studije, a ja sam glumac", rekao je on tada.

Svakodnevnica u Americi za porodicu Đuričko izgleda ovako: "Mi doručkujemo zajedno, a onda Ljilja odvede Đorđa u školu koja je baš blizu, dok ja vozim Nađu u njenu školu. U kolima slušam diskove za učenje španskog jezika. Onda obavljamo dnevne obaveze, spremamo se za test iz vožnje, istražujemo grad, bakćemo se sa birokratijom, čitamo scenarije, družimo se sa prijateljima... Obično, kao i svi", rekao je on.

