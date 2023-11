BITI GLUMAC JE KAO DEVOJKA NA IGRANCI - SEDIŠ I ČEKAŠ DA TE NEKO POZOVE: Đuričko SNIMIO ALBUM pa uporedio muziku i glumu

Naš proslavljeni glumac Nikola Đuričko već par godina živi u Americi, gde je i osnovao bend "Džoni Midnajt Trio", pa ispričao da mu je muzika velika ljubav!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikola Đuričko je obradovao domaću publiku, kada se pojavio u prestonici da predstavi album prvenac koji je snimio sa svojim bendom u Los Anđelesu. Promocija je počela tako što je Džoni ispisao grafit sa imenom benda "Džoni Midnajt Trio", jer kako kaže, u njegovo vreme, kad je pop kultura grafita bila izražena, ako bend ima svoj grafit to je bio znak da je počeo sa radom.

"Konačno mi se ostvario dečački san, da imam bend, da snimim album. Mene sviranje zaista činim srećnim, jer mislim da tako izbacujem svoju kretivnost koju nisam do sad imao gde da prikažem. Imao sam ja i pre bendove, svirao sam puno, muzika je uvek deo mene. Album se zove 'Po sećanju' jer sviram pesme uz koje sam odrastao, onako kako ih se ja sećam, na moj način, pričam priču po sećanju. Slavim tu muziku, slavim te autore i jako sam se radovao komunikaciji sa njima. Zamislite čujem se napr sa legendom jugoslovenskog rokenrola Dadom Topićem, upoznao sam Slađanu Milošević, divna saradnja sa Fondacijom Milana Mladenovića...Moja dečačka želja je da imam trube u bendu, stupio sam u kontakt sa Filipom Bulatovićem koji je okupio džez muzičare, ali sam ih zamolilo da sviraju „malo prljavije" što je moj fazon sviranja, a ne precizno kako oni inače sviraju. Bilo je jako uzbudljivo jer smo sarađivali na daljinu, duvačka sekcija snimljena u Beogradu i sve to je poslato na završni miks kod Majkla Patersona u PopAntipop u Los Anđelesu. Ovo je bio vrlo kreativan period, srećan sam i ispunjen. Jedva čekam prve reakcije, prve komentare ljudi kako im se dopada album i da će imati želju i da nas čuju uživo jer kako zvučimo na albumu tako zvučimo i uživo. I nadam se da će da mi ostvariti i drugi deo mog sna, a to je da sviram pred publikom." izjavio je uzbuđeni Đuričko.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Život u Americi mu prija kako kaže, gde je sa suprugom, sinom i kćerkom i kucom svio gnezdo pre pet godina. On je tamo ostvario i par zapaženih uloga, među kojima se ističe ona uloga Jurija u kultnoj seriji "Stranger things". Međutim, Džoni ističe, da mu sada jako prija da stvara muziku i svira sa svojim bendom, gde za razluku od glume, ima veći osećaj kontrole, u stvaralačkom smislu. Kako je objasnio, u glumi ima jako puno elemenata koje ne može da kontroliše on, već neko drugi. "Biti glumac to je kao devojka na igranci - ti sediš i čekaš da te neko pozove da plešeš. A u muzici, ti moraš da ustaneš i odeš, neće niko doći da te zove", zaključio je.

Za album "Po sećanju" već je snimljen i jedan video, i to za numeru "Dobro te čuvaju". "Sniman je bez budžeta, mobilnim bukvalno. Ali, LA ima tu čudno scenografiju, to nebo i palme....mi vozimo crveni kabriolet, đuskamo i zezamo se. Vrlo brzo nakon tog spota izašao je i veoma sličan spot Rolingstonsa, gde se čuvena glumica vozi crvenim autom po Sanset bulevaru, a oni se pojavljuju na bilbordima. Verovatno ih je mrzelo da učestvuju u spotovima svojim. Tako da mi je bilo zanimljivo - ja i Rolingstonsi, sličan spot snimamo, i izlazi nam pesma u isto vreme!"

Pogledajte kako je izgledalo na promociji albuma.

