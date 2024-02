"PIJANA SE VUKLA PO BINAMA I STUDIJIMA" KOLEGA UDARIO NA ANU NIKOLIĆ: MENE BI BILO MALO SRAMOTA

Nakon što ga je spomenula u jednoj objavi na društvenim mrežama, pjevač se obrušio na Anu Nikolić.

Izvor: Pink/screenshot

Ana Nikolić po ko zna koji put ponovo je "pecnula" bivšeg supruga s kojim ima ćerkicu, Stefana Đurića Rastu, pa ga je na društvenim mrežama uporedila sa Zokijem Šumadincem koji se odmah oglasio.

Pjevač i bivši učesnik rijalitija nije štedio riječi, te je Ani javno odgovorio bez zadrške - "Ana je dobar vokal bila, dobra pjevačica bila nekada. Pokušava sada da nekoga sprda, zato što je nebitna, publika je ismijala za sva vremena. Vukla se po studiju, nastupima, binama pijana, sprdala se sama sa sobom, od toga nema ništa gore ni žalosnije. Sada kad je izgubila sve što je gradila mora da se hvata osoba poput mene, koji grade svoj put na normalan način i bez skandala", istakao je Zoki Šumadinac, pa dodao:

"Ana se stalno hvata Raste jer jedino tako estradno i diše. Dok se za nekog ne zakači nje nema nigdje. To je jako bijedno i bolesno sa njene strane. Da sam na njenom mjestu bilo bi me sramota, nigdje se ne bi pojavljivao, vratio bih se u mišju rupu iz koje je izašla. Ja sam bio uz nju i podržavao je preko mreža, u mojim tv gostovanjima kada je onaj skandal bio i napade sa svih strana kada je dobijala. Za to trebalo bi da bude zahvalna. No svakako takve osobe bez razuma, mozga i srca, ne znaju biti pristojne. Moj je savjet da pod hitno ode kod dobrog psihologa, a dotle ja ću se evo moliti i paliti svijeće za njeno zdravlje, jer to pravi hrišćani i prave osobe rade".

Izvor: Kurir

Ana Nikolić nedavno je sve iznenadila kada je predstavila javnosti novog dečka, s kojim nerijetko objavljuje zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Kako su pisali mediji, pjevačica je "odlijepila" za sportistom, kog je upoznala preko društvenih mreža. Njih dvoje se ne odvajaju otkad je Ana javno objavila da su u vezi, te je Manja prati non-stop, pa čak i u šopinzima po beogradskim tržnim centrima.