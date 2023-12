"SA LJUBAVNIKOM JE BILA KOD MENE" - Vesna udarila na trepere, Rasta joj BRUTALNO uzvratio: Molili su za pjesmu!

Stefan Đurić Rasta javno je prokomentarisao izjavu Vesne Đogani "da ga neće bitu tu za dvije godine".

Pjevačica Vesna Đogani već dugi niz godina je na javnoj sceni, a zajedno sa suprugom Đoletom Đoganijem, iznjedrila je brojne hitove. Vesna je poznata kao neko ko vrlo otvoreno priča o svojim kolegama, pa je tako svojevremeno njena izjava o Milici Pavlović izazvala veliku pažnju javnosti. Đoganijeva ju je optužila da je iritira svojim ponašanjem i egom, a Milica Pavlović joj je uzvratila na svoj način.

Vesna je sada gostujući u jednom podkastu isprozivala je trepere i njihovu muziku, navodeći da Rasta, Devito i Vojaž neće postojati na muzičkoj sceni za dvije godine.

"Vojaž, Rasta, Devito, oni samo hoće brzu lovu, dobru lovu, oni neće biti tu za dvije godine sigurna sam. Oni gledaju biznis, oni sad kako se ponašaju u svojoj karijeri, oni to rade kao biznis, to je svima nama jasno. Njega ne zanima da za trideset i nešto, plus, radi i ide na tezge, boli ga uvo. Pa i dan danas on izbaci album da bi dobijao od Spotifaja i ostalo, mislim jasna nam je matematika, mi koji smo stariji, koji se bavimo time malo duže", istakla je Đoganijeva u podkastu "Memecast".

Reper Stefan Đurić Rasta brzo je riješio da odgovori koleginici putem svog Instagrama - "Ko će da podsjeti gospođu da je bila sa svojim mužem/ljubavnikom kod mene u studiju da izmole pjesmu", napisao je on.

