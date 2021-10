PELE REŠIO DA PROGOVORI: Prišao mi je političar i rekao - Znaš li da je moj sin konkurisao kod tebe? A ONDA ŠOK...

Dragan Petrović pele prvi put progovorio o situaciji kada ga je sreo jedan srpski političar i saopštio mu da mu je sin konkurisao kod njega na glumu.

Glumac Dragan Petrović Pele otkrio je jednom prilikom da li je istina da Fakultet dramskih umetnosti ljudi upisuju preko veze, da se zna tačno koji profesor će koga da primi i da li je neko nekada na njega vršio pritisak da nekoga primi.

"Ta fama prati ovaj fakultet od osnivanja. Ali to jednostavno nije istina. Nema veće nesreće od toga da onog ko nije talentovan primite na glumu. Vama će biti prvo problem jer nećete ništa moći da ga naučite. Kao da primate nekoga na Muzičku akademiju a on nema ni malo sluha. S druge strane ono što je mnogo važnije vi takvog čoveka unesrećite za ceo život. Jer on ima završen fakultet al ga niko neće. Može da ima leđa kakva god hoće ali ne vredi. Biće u jednom ili dva projekta i samo će nestati. Bilo je takvih primera i to ljudi koji su imali debela leđa - roditelja, stričeva itd... Oni onda završe privatne fakultete, ali ne vredi. Ako nemate dara ne vredi. Jednostavno ne može", rekao je Pele.

Na pitanje da li je na neko na njega vršio pritisak da nekoga primit, Pele kaže da niko nikad nije vršio pritisak niti mu je neko došao i rekao da nekog mora da primi.

"Smatram da svako može da dođe i pokaže šta ume i zna. Svako ima prava da dođe i proba da položi pijemni. Ali ja za sve ove godine nisam došao u situaciju da mi neko stoji za vratom. Ali svi koji me dobro poznaju znaju da to ne bi ni vredelo. Loše reagujem na pritisak i loše reagujem na pare. Mnogo gore reagujem na pare nego na pritisak", rekao je Pele svojevremeno za Kurir.

A onda je ispričao jednu zanimljivu situaciju koja mu se dogodila sa jednim srpskim političarem.

"Imao sam skoro jednu situaciju gde mi je prišao jedan političar, neću reći koji, i rekao mi - čoveče hvala ti, baš ti hvala. Pitam na čemu mi to zahvaljuje a on kaže:

- Je l' znaš ti da je moj sin konkurisao kod tebe?

- Ne znam.

- Jeste, konkurisao je pre 6 godina i ti ga nisi primio. Mi smo tada odahnuli. Odahnuli! Evo sad je završio drugi fakultet, završava sad i master.

Eto, on npr da je primljen bio bi nesrećan, nezadovoljan. Ta tuga bi ga pojela. Gluma može da bude i smrtonosna", rekao je Pele.