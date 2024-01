"TO OSEĆAM ZADNJE ČETIRI GODINE": Nina Badrić objavila sliku s muškarcem i otkrila vest zbog koje su mnogi oduševljeni!

Pratioce na instagramu je oduševila objava Nine Badrić!

Pevačica Nina Badrić oduševila je hiljade pratioca objavom na društvenim mrežama. Ona je pozirala je Antom Pecotićem, poznatim hrvatskim kompozitorom, i najavila šta sve priprema u 2024.godini.

"Vreme je za neke nove pesme u 2024-oj. Koncerte ćemo staviti malo u drugi plan, jer sad ćemo se zakopati u studio i završiti sve ono što stvaramo, sanjamo i osećamo zadnje četiri godine. Inače... moj najdraži deo posla. Kada ideje postaju pesme", napisala je Nina.

Ne samo da su te viesti s radošću dočekali njeni obožavatelji, već i kolege. "Dugo nisam nešto toliko jedva čekao", poručio joj je kolega Sandi Cenov. Mnogi su komentarisali kako im je srce zaigralo od jedne naočigled "obične" objave.

Nina je krajem prošle godine ispričala kako je davnih dana odvojila privatni život od posla kojim se bavi, i svesna je da spolja sve mora izgledati lepršavo i radosno kako bi publici dala najbolji deo sebe. Ipak, kod kuće je ista kao i većina žena, bori se sa životom i ima nedoumice koje je muče. "Najviše sam kao osoba izrasla u patnjama. One su me oplemenile. Kad čovek zagrli svoju bol, tada izraste puno plemenitiji nego što je to ikada dotad bio. Moji prijatelji kažu da me najviše vole jer nisam 'javna narikača' i u što manjoj meri lepe trenutke živim izvan očiju javnosti. Ja sam jednostavno takva osoba. Radost ću rado deliti sa svima, ali kad su u pitanju neke krucijalne stvari, stisnem zube i nosim ih u tišini. Ne volim opterećivati nikoga. Pišem već neko vreme knjigu, valjda ću je jednom i završiti. Volela bih da moja publika zna kroz što sam prolazila i kakav je moj put', ispričala je Nina za Ljepotu i zdravlje.