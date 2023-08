USPJELA SAM DA SMRŠAM, ALI NE 20 KILOGRAMA! Nina Badrić otkrila istinu - pomogao joj Novak Đoković, jedno piće IZBACILA!

Dok svi bruje o tome kako Nina Badrić "naprasno izgleda vitkije", pjevačica je odlučila da otkrije istinu o kilogramima.

Nina Badrić u poslednje vreme privlači ogromnu pažnju, jer se mnogima čini da je znatno vitkija. Tome doprinose fotografije u kupaćim kostimima koje pjevačica plasira na društvene mreže, a u kojima nemamo često prilike da je vidimo. Odjednom se proširila vest da je Nina uspjela da izgubi 20 kilograma, a ona je odlučila da otkrije istinu.

"Nikada u životu se nisam udebljala, niti smršala 20 kilograma. To je ogromna kilaža. Ja jesam izgubila nešto na kilaži, ali to je neznatno, ne radi se ni o 10, a kamoli o 20 kilograma. Ono što je meni zanimljivo, to je da se od prvog dana karijere meni mjere izgled i kilogrami. Ja se zahvaljujem svima koji se toliko brinu o mojoj kilaži", izjavila je pevačica za Hype TV.

Podsjetimo, inspiraciju da promijeni ishranu, pjevačica je pronašla u režimu Novaka Đokovića. Ona je na Instagramu otkrila da se osjeća mnogo bolje otkako je promijenila način ishrane. "Od kada se ovako hranim, moje tijelo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na sve prethodne godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe", napisala je Nina i dodala kako je Novak Đoković bio jedan od primjera kojim se vodila.

"Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se ustostručila. I duh i tijelo. Osjećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim tim kilogrami se tope. Ova promjena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život", poručila je pevačica.

