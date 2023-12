"SINE, MAMA IMA RAK!" Rada Vasić o detaljima borbe sa KARCINOMOM - Mislila sam da imam reumu, a onda se POGORŠALO...

Rada Vasić još jednom je govorila o bolesti sa kojom se bori, ali i svom zdravstvenom stanju uopšte.

Bivša rijaliti učesnica Rada Vasić, majka Mike i Gibe Vasića, koji su promijenili pol i postali Ivana i Ana Nikolić, oboljela je od karcinoma dojke, što je prije nekoliko dana saopštila na društvenim mrežama.

Rada je na Tiktoku pokazala da joj je opala kosa nakon hemioterapije, potom je otkrila i kako je saznala da ima rak dojke, ali i u kakvom stanju se nalazi njen suprug Rade kojem su otkazala oba bubrega. Sada je ispričala još detalja. Otkrila je kada je krenula njena borba, a spomenula je trenutak kada je ćerki rekla da ima karcinom.

"To je krenulo prije osam mjeseci, možda je prije, ali sam tada otkrila. Nisam sumnjala na tu bolest, ja sam sumnjala sam da imam reumu i te bolove, tako sam mislila ja. Kupovala sam tablete protiv bolova, a onda je naglo počelo da sam malaksala, da imam temperaturu i krenuli su onda sve veći i veći bolovi. Osjetila sam da imam 'jaje' u dojki, tolika je veličina bila. Djeca su me natjerala, počela su da plaču i vikala su mi: 'Mama moraš da ideš kod ljekara', ja sam rekla: 'Hajde da idem, da ne sjekiram djecu'. Kada sam otišla, ljekari su mi rekli da imam rak dojke. Operaciju sam imala odmah drugi dan, e sada idem na ove hemioterapije, tako se borim. Za sada je u jednoj, ali mi kaže da će da vide, da ne budu metastaze. Primala sam prvo ove četiri, velike, hemioterapije, a sada primam 12 ove druge do marta, a onda izlazim na k onzilijum, pa onda dalje idem, ne znam šta me još čeka. To je dugi proces, e sada, kako mi Bog da", rekla je Rada, a onda je otkrila kako se osjećala kada je saznala da ima karcinom dojke.

"Znaš kako mi je bilo?! Prvo sama nisam vjerovala i kada mi je rekao doktor da moram smjesta na operaciju, kada sam izašla napolje i pogledala Anu, rekla sam: 'Sine, mama ima rak'. Tada sam počela da se tresem i da plačem, a kada sam vidjela Anu pored mene i da je dijete počelo da plače, da me gleda i da mi kaže da moram da se operišem, da budem radi njih jaka i da priča: 'Molim te, budi radi nas jaka'. Jaka sam, ali mi je žao kada me mole da budem jaka. Pa se djeca mole za moje zdravlje, za Radetovo, Rade mi je isto u kritičnom stanju, bubrezi mu otkazali, ide na dijalizu, on teško ide, nema bubreg. Bila bih zahvalna da bilo ko pomogne mom Radetu. Znaš kako je kod nas, težak život, nema se para. Sav je u flasterima, noga, vrat, ruka, kažem ti najiskrenije, meni se okreće u glavi kao da ću da se onesvijestim", zaplakala je Rada.

Rada ističe da već dva dana ima bolove, vrtoglavicu, te i da često samu sebe hrabri u ovim situacijama.

"Ja dva dana imam bolove, vrtoglavicu, malaksalost, ne mogu da podignem, grudi me bole. Ustajem po kući, počistim, spremam, ja volim da mi je čisto. Opet nekako, ja sam jača sama sebi, sama sebi kažem: 'Moram ovo da izdržim i da preguram zbog Radeta i djece', sama sebe hrabrim. Ako mi vjeruješ, poneki put mislim da nisam bolesna od toga. Kada mi je kosa opala, ušla sam u depresiju", ističe bivša zadrugarka.