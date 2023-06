OBA BUBREGA OTIŠLA, A ONA IMA RAK DOJKE! Tužna sudbina Radeta i Rade Vasić - prvi put progovorili o ZDRAVSTVENIM MUKAMA!

Rada i Rade Vasić priznali su da nisu u nimalo dobroj situaciji kada je reč o njihovom zdravstvenom stanju.

O porodici Vasić nedavno su brujali svi domaći mediji kada je kao bomba odjeknula vijest o njihovim sinovima Miki i Gibi koji su promenili pol i "postali" Ana i Ivana.

O njihovoj transformaciji govorila je Rada koja nije krila radost zbog svoje djece, ali je sada ipak podelila i loše vijesti, a tiču se upravo nje i njenog supruga Radeta. Kako je priznala, njih dvoje nisu u dobroj zdravstvenoj situaciji. Radetu su otkazala oba bubrega, dok se Rada bori sa rakom dojke.

"Rade mi nije baš najbolji, bolestan je, oba bubrega su mu otišla, ide na dijalizu. Mnogo se razboleo, cijela moja kuća je potresena, a pogotovu djeca. Svako ima svoju kuću, ali ja sam ostala s Radetom i najviše sam potresena za njega. Gledam na sve načine da mu pomognem, tu sam ja, ali bolest ne mogu nikako da mu spriječim. Dajem mu vjetar u leđa uvijek, tu sam i da ga nasmijem i da ga nerviram i da plačem, ja sam ti na sve spremna. Rade mi je miran, a pogotovo sad od kad se razbolio... Miran, ne priča čak ni sa mnom, kao da sam sama u kući. Sjednem nekad tu za sto i zaplačem kad pomislim da li je moguće da sedim ovde sama za stolom, da nemam s kim da pričam, da mi se muž toliko razbolio", rekla je neutješna Rada.

"Pre mi je bio i desna i lijeva ruka, uvijek mi je pomagao, išao sa mnom na pijac, kod ljekara. Sad evo i ja sam se razboljela, a on plače i kaže: 'Hoću da ti pomognem, ali ne mogu da ti pomognem, bolestan sam'. Ne može ni on meni da pomaže, a ni ja njemu. Razboleh se, dobila sam rak dojke, bila sam na operaciju. Opet, borim se, držim se, ne dam se, kao da nemam ništa", priča ona kroz suze.

Rade se prisetio kako su počeli njegovi zdravstveni problemi i muka sa kojom se bori.

"To se desilo 18. februara, između jedan i dva tokom noći. Osećao sam jake bolove tu u grudima i osjećao sam se kao da već počeo da se naduvam. Probudio sam Radu, a kad me je ona vidjela samo je uzviknula: 'Jaoj, šta je to s tobom?!'. Kažem joj ja: 'Ma idi spavaj, pa ćemo vidjeti sjutra'. 'Ne', kaže", ističe Rade, a prekida ga supruga:

"Ma kakvi, nije ništa htio dok nisam ja počela da plačem..."

"Ona je odmah zvala Hitnu, i oni su stigli iz Prokuplja za samo 10 minuta, nikad brže. Odmah su mi rekli Rade ideš u bolnicu, čim sam stigao uzeli su mi krv i mokraću nakon čega je došla doktorka i rekla: 'Jaoj brate, zlo veliko. Otkazali su ti oba bubrega'. Doktorka mi je tad rekla: 'Vasiću, potpiši se ovdje, da te satvimo da ideš na dijalizu'. Kažem ja, dijalizu ne, pre ću da umrem nego da idem da mi stave to. Ona me je ubjeđivala cijeli dan, rekla da imam djecu i unuke. Malo razmislim ja i kažem daj da potpišem, potpišem i odvedu me oni u Niš, stave mi ovo i odmah posle prve dijalize sam se osećao bolje", ispričao je on, a Rada dodala da je takođe imao problem i sa trombom koji je pojavio u jednoj nozi.

"Znači jedva je Rade u konaci ostao", dodala je Rada.

