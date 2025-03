Voditelj emisije "Svadba od milion eura" Uroš Božić otkrio i čime se bave Romi koji prave luksuzne svadbe i proslave

Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika

Emisija "Svadba od milion eura" postala je hit na društvenim mrežama, gdje se u seriji klipova može videti glamur, novac i slavlje vrijedno upravo koliko i piše u naslovu.

Voditelj emisije Uroš Božić govorio je za Kurir i otkrio sve detalje o romskim veseljima i anegdote koje je za sve ovo vrijeme prikupio dok ih je snimao širom Evrope.

"Na početku to nije bilo lako, zato što je teško ući među Rome ako nisi Rom, što ja nisam. Oni imaju svoj krug kog se drže. Morali su da me upoznaju, u početku su mislili da nemam dobre namjere, ali u međuvremenu su me upoznali, pustili u taj svoj krug i stvarno zavoljeli. Sada me gledaju kao svog, kažu mi da sam njihov kralj. Sada me i sami zovu. Zbog ove emisije su i počeli da se takmiče ko će imati najbolje i najjače veselje, o kome će se najviše pričati i ko će biti najviralniji na društvenim mrežama. Zbog toga spremaju i pokazuju satove, pare, zlato, sve, samo da bi se što bolje pokazali. Gdje god da odem, Romi mi otvaraju vrata i pokazuju kuće", rekao je on i dodao da se u nekim momentima ipak plašio za svoju bezbjednost.

Vidi opis Na romskoj svadbi goste služili kokainom: Voditelj "Svadbe od milion eura" otkrio šok detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Youtube Printscreen/Moja Happy Muzika Br. slika: 16 16 / 16

"Iskreno, da. Bilo je trenutaka kada sam se baš plašio, jer ima više vrsta Roma. Ja obično radim sa dvije, tri vrste, a kada dođem kod drugih, tako su pravila drugačija, oni su poprilično čudni, strogi. Skoro sam baš išao u Šutku, to je jedina romska opština na svijetu gdje je romski jezik službeni, romsko carstvo. Tamo ima dosta nacija i različitih jveroispovesti, baš mi je bilo zeznuto, iskreno. Osjetiš vrstu straha jer ne znaš kako ćeš biti dočekan. Međutim, super su me dočekali, ali imao sam i loša iskustva, ne mogu da lažem, bilo je neprijatnosti".

Njegova emisija poznata je po nadmetanju u novčanom smislu, te nam je otkrio čime se najčešće bave Romi koji imaju toliko novca da sebi priušte glamurozne kuće i veselja za nekoliko hiljada ljudi.

"Stalno ih pitam odakle im pare, mene to stvarno zanima. U većini slučajeva mi kažu da u inostranstvu imaju firme za održavanje čistoće, uglavnom zgrada i ljude koji rade za njih, to je vjerovatno nekima ispod časti. Pored toga, mnogi pominju neku bolnicu u Beču gdje radi 90% Roma koji žive tamo, nisam razumio šta, ali mislim da je opet čišćenje u pitanju. I dalje mi je nevjerovatno da tako uštede toliko para, tako da i dalje nisam istražio to do kraja. Ono što sam shvatio je da oni mnogo rade i da sve daju na veselja i kuće u Srbiji, ne tamo gdje žive, već ovdje u Srbiji, gdje dođu na 15 dana godišnje. To su velike gastarbajterske kuće sa lavovima i tigrovima, "versaće" kuće i tako dalje. One služe samo da skupljaju prašinu, tu se boravi samo leti i to dve nedelje najviše. Zato ne dobijamo realnu sliku o tome koliko novca oni imaju. Oni ceo život štede za ta veselja, pogotovo svadbe".

Božić je potom otkrio koji su to tradicionalni običaji koji se moraju ispoštovati na svakoj romskoj svadbi.

"Jako je važno da mlada mora da bude nevina, ako nije, istog trenutka se veselje stopira i sve se završava, imao sam tu situaciju jednom. Doživio sam i da je prijatelj platio mladu čak 150.000 eura. Često se mladenci i ne poznaju, već se uzimaju jer su se roditelji tako dogovorili. Znam da je nekada tako bilo i kod nas, ali ja iskreno ne vidim neke sličnosti u našim i njihovim običajima, kao i u veseljima generalno, iako smo i mi poznati kao veseljaci. Oni su posebni po tome".

Dešava se, kako je istakao, i da se pripuca od sreće, ali i posvađa, pa se svatovi pobiju i prekinu svadbu.

"Radio sam svadbu u Njemačkoj. Prijatelji su se baš oko novca posvađali i u jednom trenutku je krenula tuča. To je bilo strašno, svi su se razbježali, međutim, ja sam ostao i želio da vidim šta će se desiti na kraju i gdje je zapelo. Bilo je strašno, mlada je plakala, mladoženja je bio ljut i tužan, svađao se sa roditeljima zašto se to desilo.

Božić je na kraju otkrio koliko su na romskim svadbama prisutni alkohol i psihoaktivne supstance.

Izvor: Instagram/svadbaodmilionevra

"Alkohol je tu definitivno svakom veselju, a što se tiče nedozvoljenih supstanci... Nisam lično vidio, ali mi je jedan poznati pjevač rekao da je pjesma "Belo" nastalo upravo na jednom veselju. Kokain je bio poslužen svakom ponaosob na stolu i svako ko je želio, mogao je da se posluži. Tako su nastali stihovi "belo, belo, oko mene sve".

(Kurir, MONDO)