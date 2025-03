Policajac Marko Smažil osuđen je na 18 godina zatvora zbog ubistva studentkinje Mihaele Berak.

Policajac Marko Smažil osuđen je na 18 godina zatvora zbog ubistva studentkinje Mihaele Berak, prenosi "Jutarnji list". On je u sudu u Osijeku u Hrvatskoj priznao krivicu, ali tvrdi da je u pitanju ubistvo iz nehata.

Optužnica je teretila policajca Smažila da je 20. septembra 2023. godine u svom stanu u Osijeku iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu studentkinje usled čega je ona preminula. Suđenje je počelo u julu 2024, javnost je bila isključena, a advokat optuženog saopštio je da je Smažil priznao krivicu, ali ne za krivično djelo iz optužnice, već za ubistvo iz nehata.

"Svjedoci jednoglasno navode da im se Mihaela u nekoliko navrata žalila putem društvenih mreža i tekstualnih poruka o optuženom, da se ponašao posesivno i manipulativno, da je želio da je kontroliše", rekao je sudija i dodao da je Smažil imao 0.63 promila alkohola u krvi nakon događaja.

Sudija je rekao da je u odbrani navedeno da je do pucnjeva došlo usred nepravilnog rukovanja oružjem i da to sud nije prihvatio jer je Marko u to vrijeme bio policajac koji je bio "obučen za rukovanje vatrenim oružjem". Stručnjaci su utvrdili da je žrtva bila udaljena od pištolja najmanje 30 centimetara što ukazuje da je optuženi imao namjeru da ubije žrtvu.