ŽIVI U KOLIBI U NJEMAČKOJ, A KAD DOĐE U SRBIJU NOSI NJEGOVE CIPELE I ODEĆU! Folk pjevač postao pravi gastrabajter

Folk pjevač Dejan Ćirković, poznatiji kao Ćira, proslavio se sa pjesmom "Fenomenalno", a onda se povukao sa javne scene.

Izvor: Instagram/fenomenalnicira

Ćira je svoj život potpuno promijenio u Njemačkoj. On već 25 godina živi u kolibi iznad Štutgarta i posvetio se poljoprivredi i gaji bijeli luk, o čemu je i sam pričao.

,,Tu sam od marta prošle godine, sad će biti tačno godinu dana kako sam u kolibi",rekao je Ćira pre izvjesnog vremena.

Tvrdi da je u kolibi pronašao svoj mir i da višak slobodnog vremena koristi kako bi sadio povrće za sopstvene potrebe. Za sad ima samo bijeli luk, a planovi su mu bili da zasadi i drugo povrće.

,,Za sada imam samo bijeli luk, ali na proljeće će biti i drugog povrća. Za svaki slučaj da se nađe. Nemam mjesta da snabdijevam Njemačku bijelim lukom",našalio se Ćira jednom prilikom.

Podsjetimo, za Ćiru kažu da je jedan od najduhovitijih pjevača na estradi. On je jednom prilikom otkrio da je mnoge teške životne situacije prebrodio zahvaljujući svojim dugogodišnjim prijateljima iz Srbije, a najviše mu je pomogao Saša Popović.

Naime, zbog brojnih televizijskih gostovanja Ćira iz Štutgarta, dolazi u Beograd, te se s vremena na vrijeme desi da zaboravi da ponese svečaniju garderobu, pa bude primoran da potraži nešto u Popovićevom ormaru. Međutim, kako kaže, više mu to ne odgovara.

,,Smršao je baš, pa svu garderobu skrati vamo, smanji tamo, to mi više ne odgovara. Ali nema veze, ako su cipele manji broj, malo sprčim prste i za jedno snimanje to nije problem", našalio se Ćira i rekao da mu Saša dođe kao glavni stilista kod kojeg i odseda kada boravi u Srbiji. Osim konfekcijskog broja, Popović i on imaju isti ukus, pa tako često na sebe obuče sve što nosi i Saša.