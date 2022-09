Ćira i Saša Popović su bliski dugogodišnji prijatelji, a dijele čak i garderobu.

Jedan od najpoznatijih pjevača Granda, Dejan Ćirković Ćira, poznat je i po svom šaljivom karakteru, pa se našalio i na temu Saše Popovića, koji mu je najviše pomogao u životu i dugogodišnjoj karijeri. Sada se našalio da postoji problem kada je u pitanju Sašina garderoba.

Ćira već 25 godina živi u Štutgartu i dolazi u Beograd zbog brojnih televizijskih gostovanja, pa se desi da zaboravi da ponese svečaniju garderobu i onda mu Saša Popović priskače u pomoć. Međutim, smršao je, pa mu sada ne odgovara.

"Smršao je baš, pa svu garderobu skrati vamo, smanji tamo, to mi više ne odgovara. Ali nema veze, ako su cipele manji broj, malo sprčim prste i za jedno snimanje to nije problem", našalio se Ćira i rekao da mu Saša dođe kao glavni stilista kod kojeg i odsijeda kada boravi u Srbiji. Osim konfekcijskog broja, Popović i on imaju isti ukus, pa tako često obuče sve što nosi i Saša.

OD SAŠE POPOVIĆA UZIMAO GARDEROBU KAD JE BILA FRKA, SAD UPAO U PROBLEM! Folker otkrio zbog čega je prekinuo "saradnju"!

"Popovićev butik je mnogo bolji od radnji koje ovdje imaju i sve mi uglavnom odgovara", priznao je nedavno pjevač, aludirajući na firmirane prodavnice u Njemačkoj i našalio se da se toliko odvikao od kupovine garderobe da u inostranstvu kupuje samo čokolade.